У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Шептицької райдержадміністрації Андрія Дяченка.

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На Львівщині у шахті загинув гірник

Через нещасний випадок на шахті "Степова" загинув 31-річний гірник Василь Костик.

З глибоким сумом повідомляю, що на шахті стався смертельний нещасний випадок. Під час виконання робіт загинув 31-річний гірник. На місці події працюють відповідні служби. Обставини трагедії з’ясовуються. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого,

– написав Андрій Дяченко.

У ДП "Львіввугілля" зазначили, що Василь Костик мешкав у селі Ванів Шептицького району. На шахті "Степова" він працював з 2011 року. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

"Уся шахтарська спільнота Прибужжя глибоко сумує через трагічну смерть внаслідок нещасного випадку на виробництві гірника з ремонту гірничих виробок дільниці підіймальних установок шахти "Степова" Василя Костика. Схиляємо голови у молитві за упокій його душі. Висловлюємо щирі співчуття дружині Катерині Володимирівні, сину Артему та дочці Єві, рідним та близьким покійного й сумуємо разом з ними", – йдеться у повідомленні.

Шахта "Степова" розташована в селі Глухів.