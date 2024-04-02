Путин цинично вспомнил исламофобию после облав на мигрантов и выставил им условия приезда в Россию

Владимир Путин в очередной раз публично сконфузился. Российский президент сделал заявление относительно миграционной политики страны-агрессора после теракта в "Крокусе".

Владимир Путин поручил изменить в России подходы к миграционной политике. Об этом пишут пропагандистские СМИ Кремля.

К теме Мигранты из Таджикистана в России боятся, что их будут отправлять на войну против Украины, – NYT

Что сказал Путин

После облав на мигрантов российский диктатор отметился циничным заявлением и заговорил об исламофобии.

Нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокусе" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии,

– сказал Путин.

При этом президент России выдвинул мигрантам условия пребывания на территории страны-агрессора. По его словам, Россию имеют возможность посещать и жить там только те, "кто уважает ее традиции, язык и культуру".

Что этому предшествовало

В "Крокусе" в Подмосковье 22 марта произошел теракт, в котором российские власти обвинили нескольких граждан Таджикистана. После этого на территории страны-агрессора начались облавы на мигрантов.

Российские СМИ сообщали, что в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека . В настоящее время известно о 551 пострадавшем.

Как писали западные СМИ, в пабликах российских военкоров ксенофобия начала распространяться особенно сильно. Ведь эти кремлевские пропагандисты в своем большинстве являются ультраправыми сторонниками российского вторжения в Украину.

Мигранты из Таджикистана в Москве боятся массовой отправки на войну против Украины и просто депортации из России. Поэтому эти люди стараются вообще не выходить из дома.

По данным местных оппозиционных ресурсов, в населенном пункте Электросталь российские силовики не так давно провели рейд на складе Wildberries. Они проверяли военные билеты и другие документы у мигрантов. По словам очевидцев, некоторых мигрантов били дубинками и бросали в автозак.

Что говорят эксперты