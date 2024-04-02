Путін цинічно згадав ісламофобію після облав на мігрантів та виставив їм умови приїзду в Росію
Владімір Путін вкотре публічно сконфузився. Російський президент зробив заяву щодо міграційної політики країни-агресорки після теракту у "Крокусі".
Владімір Путін доручив змінити у Росії підходи до міграційної політики. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ Кремля.
До теми Мігранти з Таджикистану в Росії бояться, що їх відправлятимуть на війну проти України, – NYT
Що сказав Путін
Після облав на мігрантів російський диктатор відмітився цинічною заявою та заговорив про ісламофобію.
Не можна допустити, щоб нещодавні трагічні події у "Крокусі" спровокували зростання ксенофобії та ісламофобії,
– сказав Путін.
При цьому президент Росії висунув мігрантам умови перебування на території країни-агресорки. За його словами, Росію мають можливість відвідувати та жити там лише ті, "хто поважає її традиції, мову та культуру".
Що цьому передувало
У "Крокусі" в Підмосков'ї 22 березня стався теракт, в якому російська влада звинуватила кількох громадян Таджикистану. Після цього на території країни-агресорки почалися облави на мігрантів.
Як писали західні ЗМІ, у пабліках російських військкорів ксенофобія почала розповсюджуватися особливо сильно. Адже ці кремлівські пропагандисти у своїй більшості є ультраправими прихильниками російського вторгнення в Україну.
Мігранти з Таджикистану у Москві бояться масової відправки на війну проти України та просто депортації з Росії. Тому ці люди намагаються взагалі не виходити з дому.
За даними місцевих опозиційних ресурсів, у населеному пункті Електросталь російські силовики не так давно провели рейд на складі Wildberries. Вони перевіряли військові квитки та інші документи в мігрантів. Зі слів очевидців, деяких мігрантів били кийками та кидали в автозак.
Що кажуть експерти
- Політолог Руслан Айсин у розмові з 24 Каналом дав зрозуміти, що трудові мігранти у Росії опинилися в зоні ризику. На думку експерта, частину цих людей Москва відправить на розв'язану нею ж війну проти України.
- Він пояснив, що серед мігрантів чимало наївних людей. Їх часто обманювали вербувальники, якими насправді були співробітники спецслужб. Айсин вказав на багато випадків, коли родичам таких мігрантів навіть не повертали трупи та не давали можливості поховати їх.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен назвав облави на мігрантів реакцією Владіміра Путіна та російських спецслужб на те, що їх ганьбили через теракт у "Крокусі". За його словами, тепер у більшості росіян не виникне питань, якщо трудових мігрантів почнуть бити чи відправляти на війну. Він порадив громадянам Таджикистану, Узбекистану, Казахстану та Туркменістану їхати з Росії.