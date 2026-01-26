В Румынии нашли обломок дрона в Черном море: его пришлось взорвать

В понедельник, 26 января, вблизи порта Мидия в Черном море зафиксировали подозрительный объект, похожий на беспилотник. О находке сообщил моряк, после чего информацию немедленно передали румынским службам безопасности.

В район инцидента оперативно направили катер Береговой охраны, а также специализированных водолазов Министерства национальной обороны, в частности специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Об этом говорится в материале румынского информпортала Digi24.

Откуда в Румынии взялся этот БПЛА?

Как впоследствии уточнили в оборонном ведомстве, на входе в порт обнаружили дрейфующий объект, который мог быть фрагментом авиационного дрона и представлял потенциальную угрозу для судоходства.

Военные дайверы 39-го центра при поддержке патрульного судна провели осмотр и идентификацию находки. После проверки объект уничтожили контролируемым подрывом.

Обратите внимание! По предварительным выводам следствия, речь идет не о целостном беспилотнике, а об обломке дрона, который ранее мог быть поражен на территории Украины, упал в море и впоследствии был принесен течениями к румынскому побережью.

Военные и правоохранители отметили, что район находился под контролем, никаких других инцидентов или угроз безопасности зафиксировано не было.

