В Румынии нашли обломок дрона в Черном море: его пришлось взорвать
- Обломок дрона, найденный вблизи порта Мидия в Черном море, уничтожили из-за потенциальной угрозы для судоходства.
- По предварительным выводам, обломок могли принести течения после поражения дрона над Украиной
В понедельник, 26 января, вблизи порта Мидия в Черном море зафиксировали подозрительный объект, похожий на беспилотник. О находке сообщил моряк, после чего информацию немедленно передали румынским службам безопасности.
В район инцидента оперативно направили катер Береговой охраны, а также специализированных водолазов Министерства национальной обороны, в частности специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Об этом говорится в материале румынского информпортала Digi24.
К теме Может стать следующей после Украины: разведка Латвии бьет тревогу из-за российской угрозы
Откуда в Румынии взялся этот БПЛА?
Как впоследствии уточнили в оборонном ведомстве, на входе в порт обнаружили дрейфующий объект, который мог быть фрагментом авиационного дрона и представлял потенциальную угрозу для судоходства.
Военные дайверы 39-го центра при поддержке патрульного судна провели осмотр и идентификацию находки. После проверки объект уничтожили контролируемым подрывом.
Обратите внимание! По предварительным выводам следствия, речь идет не о целостном беспилотнике, а об обломке дрона, который ранее мог быть поражен на территории Украины, упал в море и впоследствии был принесен течениями к румынскому побережью.
Военные и правоохранители отметили, что район находился под контролем, никаких других инцидентов или угроз безопасности зафиксировано не было.
Куда еще добрались "неизвестные" дроны?
Осенью 2025 года подозрительные беспилотники фиксировали, частности в Германии, Польше, Швеции, Финляндии, Норвегии. К тому же о появлении неустановленных БпЛА сообщали и над территорией Испании. Не исключается, что эти аппараты могли быть завезены в Европу скрытым путем с последующим запуском уже на месте.
Военный эксперт Давид Шарп тогда обращал внимание на рост опасности, связанной с использованием дронов, и отметил необходимость заранее усиливать системы противовоздушной обороны и готовить защитную инфраструктуру для гражданского населения.
Интересно, что 1 декабря четыре неизвестных БпЛА сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского во время его перелета в Ирландию. Беспилотники нарушили установленный запрет на полеты в воздушном пространстве страны, однако ирландские военные решили не применять против них огневые средства.
На фоне роста таких инцидентов в Европейском Союзе обсуждают идею создания так называемой "стены дронов" для защиты от российских беспилотников. Основатель и главный редактор sUAS NewsГарри Мортимер отмечает, что концепция пока остается нечеткой, и ключевым вопросом является то, насколько эффективной будет эта система.