У Румунії знайшли уламок дрона у Чорному морі: його довелося підірвати

У понеділок, 26 січня, поблизу порту Мідія в Чорному морі зафіксували підозрілий об'єкт, схожий на безпілотник. Про знахідку повідомив моряк, після чого інформацію негайно передали румунським службам безпеки.

До району інциденту оперативно направили катер Берегової охорони, а також спеціалізованих водолазів Міністерства національної оборони, зокрема фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться в матеріалі румунського інформпорталу Digi24.

До теми Може стати наступною після України: розвідка Латвії б'є на сполох через російську загрозу

Звідки в Румунії взявся цей БпЛА?

Як згодом уточнили в оборонному відомстві, на вході до порту виявили дрейфуючий об'єкт, який міг бути фрагментом авіаційного дрона і становив потенційну загрозу для судноплавства.

Військові дайвери 39-го центру за підтримки патрульного судна провели огляд і ідентифікацію знахідки. Після перевірки об'єкт знищили контрольованим підривом.

Зауважте! За попередніми висновками слідства, йдеться не про цілісний безпілотник, а про уламок дрона, який раніше міг бути уражений на території України, впав у море й згодом був принесений течіями до румунського узбережжя.

Військові та правоохоронці наголосили, що район перебував під контролем, жодних інших інцидентів або загроз безпеці зафіксовано не було.

Куди ще дібралися "невідомі" дрони?