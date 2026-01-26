До району інциденту оперативно направили катер Берегової охорони, а також спеціалізованих водолазів Міністерства національної оборони, зокрема фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться в матеріалі румунського інформпорталу Digi24.
До теми Може стати наступною після України: розвідка Латвії б'є на сполох через російську загрозу
Звідки в Румунії взявся цей БпЛА?
Як згодом уточнили в оборонному відомстві, на вході до порту виявили дрейфуючий об'єкт, який міг бути фрагментом авіаційного дрона і становив потенційну загрозу для судноплавства.
Військові дайвери 39-го центру за підтримки патрульного судна провели огляд і ідентифікацію знахідки. Після перевірки об'єкт знищили контрольованим підривом.
Зауважте! За попередніми висновками слідства, йдеться не про цілісний безпілотник, а про уламок дрона, який раніше міг бути уражений на території України, впав у море й згодом був принесений течіями до румунського узбережжя.
Військові та правоохоронці наголосили, що район перебував під контролем, жодних інших інцидентів або загроз безпеці зафіксовано не було.
Куди ще дібралися "невідомі" дрони?
Восени 2025 року підозрілі безпілотники фіксували, зокрема в Німеччині, Польщі, Швеції, Фінляндії, Норвегії. До того ж про появу невстановлених БпЛА повідомляли й над територією Іспанії. Не виключається, що ці апарати могли бути завезені до Європи прихованим шляхом з подальшим запуском уже на місці.
Військовий експерт Давид Шарп тоді звертав увагу на зростання небезпеки, пов'язаної з використанням дронів, і наголосив на необхідності заздалегідь посилювати системи протиповітряної оборони та готувати захисну інфраструктуру для цивільного населення.
Цікаво, що 1 грудня чотири невідомі БпЛА супроводжували літак президента України Володимира Зеленського під час його перельоту до Ірландії. Безпілотники порушили встановлену заборону на польоти в повітряному просторі країни, однак ірландські військові вирішили не застосовувати проти них вогневі засоби.
На тлі зростання таких інцидентів у Європейському Союзі обговорюють ідею створення так званої "стіни дронів" для захисту від російських безпілотників. Засновник і головний редактор sUAS NewsГаррі Мортімер зазначає, що концепція поки що залишається нечіткою, і ключовим питанням є те, наскільки ефективною буде ця система.