До району інциденту оперативно направили катер Берегової охорони, а також спеціалізованих водолазів Міністерства національної оборони, зокрема фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться в матеріалі румунського інформпорталу Digi24.

До теми Може стати наступною після України: розвідка Латвії б'є на сполох через російську загрозу

Звідки в Румунії взявся цей БпЛА?

Як згодом уточнили в оборонному відомстві, на вході до порту виявили дрейфуючий об'єкт, який міг бути фрагментом авіаційного дрона і становив потенційну загрозу для судноплавства.

Військові дайвери 39-го центру за підтримки патрульного судна провели огляд і ідентифікацію знахідки. Після перевірки об'єкт знищили контрольованим підривом.

Зауважте! За попередніми висновками слідства, йдеться не про цілісний безпілотник, а про уламок дрона, який раніше міг бути уражений на території України, впав у море й згодом був принесений течіями до румунського узбережжя.

Військові та правоохоронці наголосили, що район перебував під контролем, жодних інших інцидентів або загроз безпеці зафіксовано не було.

Куди ще дібралися "невідомі" дрони?

  • Восени 2025 року підозрілі безпілотники фіксували, зокрема в Німеччині, Польщі, Швеції, Фінляндії, Норвегії. До того ж про появу невстановлених БпЛА повідомляли й над територією Іспанії. Не виключається, що ці апарати могли бути завезені до Європи прихованим шляхом з подальшим запуском уже на місці.

  • Військовий експерт Давид Шарп тоді звертав увагу на зростання небезпеки, пов'язаної з використанням дронів, і наголосив на необхідності заздалегідь посилювати системи протиповітряної оборони та готувати захисну інфраструктуру для цивільного населення.

  • Цікаво, що 1 грудня чотири невідомі БпЛА супроводжували літак президента України Володимира Зеленського під час його перельоту до Ірландії. Безпілотники порушили встановлену заборону на польоти в повітряному просторі країни, однак ірландські військові вирішили не застосовувати проти них вогневі засоби.

  • На тлі зростання таких інцидентів у Європейському Союзі обговорюють ідею створення так званої "стіни дронів" для захисту від російських безпілотників. Засновник і головний редактор sUAS NewsГаррі Мортімер зазначає, що концепція поки що залишається нечіткою, і ключовим питанням є те, наскільки ефективною буде ця система.