Про це йдеться в частині надсекретного щорічного звіту за 2025 рік, опублікованому 26 січня на сайті Бюро захисту Конституції Латвії (SAB). Окрім підсумків минулого року, подано також оцінку майбутніх безпекових ризиків.

Цікаво "Тут історично люблять росіян": як одна з країн Європи перетворилася на серце пропаганди Кремля

Як у Латвії говорять про загрозу з боку Росії?

У документі зазначається, що за останні роки Москва дедалі більше сприймає Захід як екзистенційну загрозу власному режиму. У Кремлі вважають, що вже перебувають у стані прямого протистояння із Заходом, яке виходить далеко за межі війни в Україні та охоплює глобальний і ідеологічний виміри. Таке бачення Росії, за оцінкою SAB, автоматично означає суттєве зростання ризиків для безпеки всієї Європи.

Аналітики також наголошують, що для просування своїх інтересів Росія й надалі застосовуватиме гібридні методи, постійно вдосконалюючи наявні інструменти та створюючи нові. Серед них дедалі помітнішим стає використання міжнародних правових механізмів для дискредитації Латвії та формування тривалого зовнішнього тиску з метою вплинути на її політику щодо Росії й російськомовної спільноти.

SAB прогнозує, що Росія й надалі залишатиметься серйозною військовою загрозою для Європи та НАТО. Навіть у разі завершення або "замороження" війни проти України процес мілітаризації російської економіки, імовірно, не припиниться.

Зверніть увагу! У документі також звертають увагу, що ставлення Росії до Латвії поступово починає нагадувати те, яке вона мала до України напередодні повномасштабної війни. Хоча наразі прямої військової загрози для Латвії немає, сукупність ознак свідчить про можливі довгострокові наміри Москви.

Коментуючи звіт, директор SAB Егілс Зведріс підкреслив, що рівень загроз з боку Росії залишатиметься високим, тому країні необхідно системно працювати над їх зниженням. Він також застеріг, що Росія може намагатися вплинути на парламентські вибори в Латвії, заплановані на осінь цього року.

Закриту частину річного звіту розглянуть уряд і парламентська Комісія з національної безпеки. За підсумками цього буде визначено ключові напрями роботи Бюро захисту Конституції на 2026 рік.

Більше про агресію Росії у Європі