Об этом говорится в части сверхсекретного ежегодного отчета за 2025 год, опубликованном 26 января на сайте Бюро защиты Конституции Латвии (SAB). Кроме итогов прошлого года, представлена также оценка будущих рисков безопасности.

Как в Латвии говорят об угрозе со стороны России?

В документе отмечается, что за последние годы Москва все больше воспринимает Запад как экзистенциальную угрозу собственному режиму. В Кремле считают, что уже находятся в состоянии прямого противостояния с Западом, которое выходит далеко за пределы войны в Украине и охватывает глобальное и идеологическое измерения. Такое видение России, по оценке SAB, автоматически означает существенный рост рисков для безопасности всей Европы.

Аналитики также отмечают, что для продвижения своих интересов Россия и в дальнейшем будет применять гибридные методы, постоянно совершенствуя имеющиеся инструменты и создавая новые. Среди них все более заметным становится использование международных правовых механизмов для дискредитации Латвии и формирования длительного внешнего давления с целью повлиять на ее политику в отношении России и русскоязычного сообщества.

SAB прогнозирует, что Россия и в дальнейшем будет оставаться серьезной военной угрозой для Европы и НАТО. Даже в случае завершения или "замораживания" войны против Украины процесс милитаризации российской экономики, вероятно, не прекратится.

Обратите внимание! В документе также обращают внимание, что отношение России к Латвии постепенно начинает напоминать то, которое она имела к Украине накануне полномасштабной войны. Хотя пока прямой военной угрозы для Латвии нет, совокупность признаков свидетельствует о возможных долгосрочных намерениях Москвы.

Комментируя отчет, директор SAB Эгилс Зведрис подчеркнул, что уровень угроз со стороны России будет оставаться высоким, поэтому стране необходимо системно работать над их снижением. Он также предостерег, что Россия может пытаться повлиять на парламентские выборы в Латвии, запланированные на осень этого года.

Закрытую часть годового отчета рассмотрят правительство и парламентская Комиссия по национальной безопасности. По итогам этого будут определены ключевые направления работы Бюро защиты Конституции на 2026 год.

