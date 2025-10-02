Кого из украинцев удалось вернуть домой во время последнего обмена пленными
В четверг, 2 октября, состоялся очередной этап обмена пленными. Домой вернулись 185 украинских защитников из разных подразделений и еще 20 гражданских. Некоторые из пленников России ждали возвращения в Украину еще с 2022 года.
Списки освобожденных украинских пленных и их истории собрал 24 Канал.
К теме "Я не знала, жив ли он": первые эмоции матери защитника, которая ждала сына более 3 лет
Кого удалось вернуть из российской неволи?
Домой вернулся 38-летний Юрий Гончар, который пробыл в неволе более 3,5 лет. Жена Юрия Наталья Гончар, рассказала, как встречала мужа. Я его видела, он очень похудел, по внешности не изменился. Я очень рада, Жена пленного Людмила Решетник рассказала Общественному, что 24 февраля 2022 года он попал в плен на Чернобыльской АЭС. По ее словам, течение всего времени плена Сергей только один раз позвонил ей, а также передал два письма. Писал, что хочет домой, Городской голова Белополья Юрий Зарко рассказал о возвращении на родную Сумщину Андрея Чепурного. Среди освобожденных из вражеской неволи двое мужчин из Хмельницкой области: один родом из Хмельницкого района, еще один – житель Шепетовского района. Глава Ривненской ОГА Александр Коваль сообщил, что среди освобожденных из плена украинских воинов есть житель области. В Волынской ОВА проинформировали, что во время обмена удалось вернуть трех волынян. Из плена вызволили: Они находились в российской неволе еще с 2022 года.
Удалось обменять черниговца Юрия Гончара
– рассказала женщина.
Из российского плена вернулся нацгвардеец из Чернигова Сергей Решетник
– поделилась Людмила.
Из плена освободили матроса родом из Ривненской области
Это 41-летний матрос из Ривненского района.
Домой вернулись жители Волыни
Домой вернулся 38-летний Юрий Гончар, который пробыл в неволе более 3,5 лет.
Жена Юрия Наталья Гончар, рассказала, как встречала мужа.
Я его видела, он очень похудел, по внешности не изменился. Я очень рада,
Жена пленного Людмила Решетник рассказала Общественному, что 24 февраля 2022 года он попал в плен на Чернобыльской АЭС.
По ее словам, течение всего времени плена Сергей только один раз позвонил ей, а также передал два письма.
Писал, что хочет домой,
Городской голова Белополья Юрий Зарко рассказал о возвращении на родную Сумщину Андрея Чепурного.
Среди освобожденных из вражеской неволи двое мужчин из Хмельницкой области: один родом из Хмельницкого района, еще один – житель Шепетовского района.
Глава Ривненской ОГА Александр Коваль сообщил, что среди освобожденных из плена украинских воинов есть житель области.
В Волынской ОВА проинформировали, что во время обмена удалось вернуть трех волынян.
Из плена вызволили:
Они находились в российской неволе еще с 2022 года.