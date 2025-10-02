В четверг, 2 октября, состоялся очередной этап обмена пленными. Домой вернулись 185 украинских защитников из разных подразделений и еще 20 гражданских. Некоторые из пленников России ждали возвращения в Украину еще с 2022 года.

Списки освобожденных украинских пленных и их истории собрал 24 Канал.

Кого удалось вернуть из российской неволи?