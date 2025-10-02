У четвер, 2 жовтня, відбувся черговий етап обміну полоненими. Додому повернулися 185 українських захисників з різних підрозділів та ще 20 цивільних. Деякі з бранців Росії чекали на повернення в Україну ще з 2022 року.

Списки звільнених українських полонених та їхні історії зібрав 24 Канал.

До теми "Я не знала, чи він живий": перші емоції матері захисника, яка чекала на сина більше 3 років

Кого вдалося повернути з російської неволі?