Сегодня, 2 октября 2025 года, состоялся обмен пленными. Домой из российской неволи вернулись 205 украинцев. Среди них был Богдан Грибан – военный, который в начале войны в 2022 году охранял Чернобыльскую АЭС.

Его жена Наталья Грибан рассказала 24 Каналу, как узнала, что ее любимый попал на обмен. Она поделилась своими эмоциями и историей мужа в российском плену.

Как Богдан попал в плен и как вернулся из неволи?

Наталья ждала мужа из плена с начала войны – 24 февраля 2022 года. Россияне зашли на Чернобыльскую атомную электростанцию. Военный НГУ Богдан Грибан охранял этот объект. Оттуда его и других людей 31 марта вывезли в Беларусь.

К сожалению, у Натальи долгое время не было никакой информации о состоянии ее мужа в плену. Только освобожденные из плена, которые возвращались в Украину, рассказывали.

Один раз был видеозвонок – в ноябре 2023 года. Только тогда один раз увидела своего мужа. Буквально одну минутку нам дали пообщаться и все,

– вспомнила женщина.

Она просто ездила в Координационный штаб, чтобы иметь хоть какую-то информацию о Богдане. Знала, в каких обменах его точно не будет, но сегодня, 2 октября 2025 года, она получила сообщение и звонок.

В Координационном штабе сказали, что мой муж в нашей родной Украине,

– сказала Наталья.

Сразу после этих слов, она уже не помнит, как доехала из Славутича в Чернигов.

Я просто стою возле областной больницы, жду мужа. Сейчас просто такие эмоции, понимаете – я буду встречать мужа! Мне самое главное надо встретиться, чтобы не потерять сознание,

– подчеркнула Наталья.

Она все же увиделась со своим любимым и первое, что он услышал от нее было: "Любимый, я тебя очень-очень люблю, очень-очень ждала и наконец дождалась".

Это была очень эмоциональная встреча. Наталье трудно передать свою радость, но, по ее словам, это лучшее, что может быть.

Каким из плена вернулся Богдан Грибан?

Наталья подчеркнула, что ее муж очень похудел.

Плен – это не санаторий, но все покажет реабилитация. Он визуально очень изменился, но самое главное, что жив и в Украине. Мы не могли наобниматься, нацеловаться и насмотреться друг на друга,

– добавила она.

Сейчас Богдана ждет реабилитация. Наталья надеется, что ей позволят посещать мужа как можно чаще, а пока они будут общаться по телефону. Она верит, что в будущем у них будет все очень хорошо.

