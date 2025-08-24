На День Независимости Украины, 24 августа, состоялся обмен пленными. Удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданских.

Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Истории освобожденных пленных собрал 24 Канал.

Что известно об освобожденных из российского плена?