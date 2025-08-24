Укр Рус
Новости Украины Обмен пленными на День Независимости: имена и истории тех, кто вернулся домой
24 августа, 18:00
11

Обмен пленными на День Независимости: имена и истории тех, кто вернулся домой

Сергей Попович

На День Независимости Украины, 24 августа, состоялся обмен пленными. Удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданских.

Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Истории освобожденных пленных собрал 24 Канал.

Что известно об освобожденных из российского плена?

17:55, 24 августа

Николай Кушнарев

Из российского плена 24 августа вернулся нацгвардеец из Чернигова Николай Кушнарев.

Его взяли в плен 24 февраля 2022 года на Чернобыльской АЭС.

Муж написал своей жене 2 письма – в сентябре 2022 года и в августе 2025.

Наталья Кушнарева регулярно ходила на акции в поддержку пленных.

Николай даже попадал на видео, где его допрашивали россияне. В интервью он не сказал ни одного плохого слова об Украине.

17:53, 24 августа

Вернулись уроженцы Ивано-Франковской области

Среди тех, кто родом из Ивано-Франковской области, из плена освободились:

  • Ярослав Гелем из Калуша;
  • Олег Говдяк из Ивано-Франковска;
  • Михаил Жоновский из Рогатинской общины;
  • Андрей Лотинец из Богородчанской общины.
17:51, 24 августа

Из плена вернулись буковинцы

Начальник ОВА Запаранюк сообщил, что домой вернули буковинцев:

  • 54-летний Владимир Кусяк из села Банилов Вижницкого района;
  • 34-летний Николай Тупик из Черновцов;
  • 34-летний Денис Чеботарев из Черновцов;
  • 34-летний Андрей Федюк из Селятина Вижницкого района;
  • 30-летний Виктор Якоб из села Лунка Герцаевской общины Черновицкого района;
  • 26-летний Северин Молодяну из села Хряцкая Герцаевской общины Черновицкого района.

Некоторые были в плену более 3 лет.

17:49, 24 августа

Удалось вернуть нескольких волынян

В рамках обмена вернулись волыняне:

  • Александр Очко, 1984 года рождения из села Яковцы Цуманской общины;
  • Алексей Филимонов, 1973 года рождения из села Зверев Луцкого района;
  • Андрей Ховхун, 1986 года рождения из села Свитязь Ковельского района;
  • Андрей Шевчук, 1999 года рождения из города Ковель.
17:47, 24 августа

Дмитрий Хилюк

Домой вернулся журналист УНИАН Дмитрий Хилюк. Его похитили из собственного двора в Казаровичах Киевской области 3 марта 2022 года.

Сначала Дмитрия удерживали в оккупированном Дымере, а затем перевезли в Россию.

17:46, 24 августа

Владимир Николаенко

В рамках сегодняшнего обмена в Украину вернули бывшего городского голову Херсона Владимира Миколаенко.

Он провел в плену более 3 лет.

17:45, 24 августа

Сергей Ковалев

Удалось вернули медика Сергея Ковалева из батальона "Госпитальеры". Он спасал жизни защитников и гражданских во время осады "Азовстали".

17:42, 24 августа

Марк Калиуш

Из плена вернулся мелитопольский журналист Марк Калиуш. Он находился в плену с 2023 года.