Обмін полоненими на День Незалежності: імена та історії тих, хто повернувся додому
На День Незалежності України, 24 серпня, відбувся обмін полоненими. Вдалося повернути воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільних.
Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Історії звільнених полонених зібрав 24 Канал.
Що відомо про звільнених з російського полону?
З російського полону 24 серпня повернувся нацгвардієць з Чернігова Микола Кушнарьов.
Його узяли у полон 24 лютого 2022 року на Чорнобильській АЕС.
Чоловін написав своїй дружині 2 листа – у вересні 2022 року та у серпні 2025.
Наталія Кушнарьова регулярно ходила на акції про підтримку полонених.
Микола навіть потрапляв на відео, де його допитували росіяни. У інтерв'ю він не сказав жодного поганого слова про Україну.
Серед тих, хто родом з Івано-Франківщини, з полону звільнилися:
Начальник ОВА Запаранюк повідомив, що додому повернули буковинців:
Дехто був у полоні понад 3 роки.
У рамках обміну повернулися волиняни:
Додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Його викрали з власного подвір'я в Казаровичах на Київщині 3 березня 2022 року.
Спочатку Дмитра утримували в окупованому Димері, а потім перевезли у Росію.
У межах сьогоднішнього обміну до України повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.
Він провів у полоні понад 3 роки.
Вдалося повернули медика Сергія Ковальова з батальйону "Госпітальєри". Він рятував життя захисників та цивільних під час облоги "Азовсталі".
З полону повернувся мелітопольський журналіст Марк Каліуш. Він перебував у полоні з 2023 року.