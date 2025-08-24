Укр Рус
24 Канал Новини України Обмін полоненими на День Незалежності: імена та історії тих, хто повернувся додому
24 серпня, 18:00
11

Обмін полоненими на День Незалежності: імена та історії тих, хто повернувся додому

Сергій Попович

На День Незалежності України, 24 серпня, відбувся обмін полоненими. Вдалося повернути воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільних.

Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Історії звільнених полонених зібрав 24 Канал.

Дивіться також Наймолодшому – 26, найстаршому – 65: кого повернула додому Україна 

Що відомо про звільнених з російського полону?

17:55, 24 серпня

Микола Кушнарьов

З російського полону 24 серпня повернувся нацгвардієць з Чернігова Микола Кушнарьов.

Його узяли у полон 24 лютого 2022 року на Чорнобильській АЕС.

Чоловін написав своїй дружині 2 листа – у вересні 2022 року та у серпні 2025.

Наталія Кушнарьова регулярно ходила на акції про підтримку полонених.

Микола навіть потрапляв на відео, де його допитували росіяни. У інтерв'ю він не сказав жодного поганого слова про Україну.

17:53, 24 серпня

Повернулися уродженці Івано-Франківщини

Серед тих, хто родом з Івано-Франківщини, з полону звільнилися:

  • Ярослав Гелем з Калуша;
  • Олег Говдяк з Івано-Франківська;
  • Михайло Жоновський з Рогатинської громади;
  • Андрій Лотинець з Богородчанської громади.
17:51, 24 серпня

З полону повернулися буковинці

Начальник ОВА Запаранюк повідомив, що додому повернули буковинців:

  • 54-річний Володимир Кусяк із села Банилів Вижницького району;
  • 34-річний Микола Тупик з Чернівців;
  • 34-річний Денис Чеботарьов з Чернівців;
  • 34-річний Андрій Федюк з Селятина Вижницького району;
  • 30-річний Віктор Якоб із села Лунка Герцаївської громади Чернівецького району;
  • 26-річний Северин Молодяну із села Хряцька Герцаївської громади Чернівецького району.

Дехто був у полоні понад 3 роки.

17:49, 24 серпня

Вдалося повернути кількох волинян

У рамках обміну повернулися волиняни:

  • Олександр Очко, 1984 року народження з села Яківці Цуманської громади;
  • Олексій Філімонов, 1973 року народження з села Звірів Луцького району;
  • Андрій Ховхун, 1986 року народження з села Світязь Ковельського району;
  • Андрій Шевчук, 1999 року народження з міста Ковель. 
17:47, 24 серпня

Дмитро Хилюк

Додому повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Його викрали з власного подвір'я в Казаровичах на Київщині 3 березня 2022 року.

Спочатку Дмитра утримували в окупованому Димері, а потім перевезли у Росію.

17:46, 24 серпня

Володимир Миколаєнко

У межах сьогоднішнього обміну до України повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

Він провів у полоні понад 3 роки.

17:45, 24 серпня

Сергій Ковальов

Вдалося повернули медика Сергія Ковальова з батальйону "Госпітальєри". Він рятував життя захисників та цивільних під час облоги "Азовсталі".

17:42, 24 серпня

Марк Каліуш

З полону повернувся мелітопольський журналіст Марк Каліуш. Він перебував у полоні з 2023 року.