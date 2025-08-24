На День Незалежності України, 24 серпня, відбувся обмін полоненими. Вдалося повернути воїнів Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільних.

Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Історії звільнених полонених зібрав 24 Канал.

Що відомо про звільнених з російського полону?