Враг оккупировал село и продвинулся на Донетчине и Запорожье, – DeepState
- Оккупанты продвинулись в Донецкой области, захватив село Полтавка.
- Российские войска также укрепили свои позиции вблизи Новоивановки в Запорожской области и Серебрянского лесничества.
Вооруженные Силы ежедневно дают врагу отпор на фронте, защищая украинские земли. К сожалению, противнику удалось продвинуться в Донецкой области и Запорожье.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Как изменилась линия фронта?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 29 сентября. По их данным, оккупанты продвинулись в Донецкой области и Запорожье.
Известно, что враг, к сожалению, оккупировал село Полтавка в Донецкой области и продвинулся возле этого населенного пункта.
Россияне давят в Донецкой области: смотрите на карте
Кроме этого, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки в Запорожской области.
Аналитики зафиксировали продвижение врага: смотрите на карте DeepState
Также известно, что российские оккупанты продвинулись вблизи Серебрянского лесничества.
Противник имел определенные успехи: смотрите на карте
Что известно о ситуации на передовой?
Ранее аналитики рассказывали о о продвижении России возле 4 населенных пунктов. Тогда враг продвинулся в Зверевом, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового.
Командир штаба 1-го корпуса "Азов" с позывным "Лемко" рассказал, что украинские Силы обороны остановили прорыв российских войск вблизи Доброполья, несмотря на численное превосходство врага.
По его словам, успеха достигли благодаря маневровой обороне, быстрым решениям и эффективной работе разведки и дронов. "Лемко" рассказал, что на этом направлении 40 тысяч украинцев воюют против более 100 тысяч россиян.
По данным Генштаба, за сутки 28 сентября на фронте произошло 136 боевых столкновений, в частности на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском и других направлениях.