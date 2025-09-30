Ворог окупував село та просунувся на Донеччині й Запоріжжі, – DeepState
- Окупанти просунулися на Донеччині, захопивши село Полтавка.
- Російські війська також зміцнили свої позиції поблизу Новоіванівки у Запорізькій області та Серебрянського лісництва.
Збройні Сили щодня дають ворогу відсіч на фронті, захищаючи українські землі. На жаль, противнику вдалося просунутися на Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.
Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Як змінилася лінія фронту?
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 29 вересня. За їхніми даними, окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.
Відомо, що ворог, на жаль, окупував село Полтавка на Донеччині та просунувся біля цього населеного пункту.
Росіяни тиснуть у Донецькій області: дивіться на мапі
Крім цього, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки у Запорізькій області.
Аналітики зафіксували просування ворога: дивіться на мапі DeepState
Також відомо, що російські окупанти просунулися поблизу Серебрянського лісництва.
Противник мав певні успіхи: дивіться на мапі
Що відомо про ситуацію на передовій?
Раніше аналітики розповідали про просування Росії біля 4 населених пунктів. Тоді ворог просунувся у Звіровому, Вербовому, поблизу Новоіванівки та Березового.
Командир штабу 1-го корпусу "Азов" із позивним "Лемко" розповів, що українські Сили оборони зупинили прорив російських військ поблизу Добропілля, попри чисельну перевагу ворога.
За його словами, успіху досягли завдяки маневровій обороні, швидким рішенням і ефективній роботі розвідки та дронів. "Лемко" розповів, що на цьому напрямку 40 тисяч українців воюють проти понад 100 тисяч росіян.
За даними Генштабу, за добу 28 вересня на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.