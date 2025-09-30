Збройні Сили щодня дають ворогу відсіч на фронті, захищаючи українські землі. На жаль, противнику вдалося просунутися на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 29 вересня. За їхніми даними, окупанти просунулися на Донеччині та Запоріжжі.

Відомо, що ворог, на жаль, окупував село Полтавка на Донеччині та просунувся біля цього населеного пункту.

Крім цього, російські загарбники просунулися поблизу Новоіванівки у Запорізькій області.

Також відомо, що російські окупанти просунулися поблизу Серебрянського лісництва.

Що відомо про ситуацію на передовій?