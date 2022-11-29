Ожесточенные бои на Азовстали, ранения, плен и приказы Редиса: интервью с Героем Украины Хорусом

21 сентября в результате самого масштабного обмена из плена освободили Льва Пашко – бойца "Азова", Героя Украины. Вместе с собратьями они мужественно обороняли Мариуполь 86 дней. Под его командованием удалось уничтожить немало вражеской техники и пехоты. А сам защитник, получив ранение, остался с личным составом на окруженной "Азовстали" и отказался от эвакуации на вертолете.

Мариуполь, который окрестили Южным форпостом Украины, стал одним из синонимов мужества в российско-украинской войне. А его защитники – примером для многих украинцев, символ несокрушимости, героизма и преданности. Среди них – 23-летний Герой Украины, командир роты "Азова" Пашко Лев с позывным "Хорус".

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О начале полномасштабного вторжения в Мариуполе, жестоких боях, прорыве на "Азовсталь", ранении и отказе от эвакуации на вертолете, а также о раненых, погибших и феномене полка "Азов" – украинский защитник рассказал в интервью журналистам 24 канала.

"Хорус" о боях в Мариуполе, на "Азовстали" и плене: смотрите видео

"Потом Путин, потом война, я спать хочу": как Лев узнал о начале вторжения

Вы пришли в "Азов", когда вам исполнилось 18 лет. Почему выбрали этот полк? И как для вас начался весь азовский путь?

В стране шла война. Я точно и четко решил, что хочу служить в армии. И встал вопрос, куда идти. Было много вариантов – разные бригады, разные подразделения.

Мои друзья тогда служили в полку "Азов" и предложили мне. Я начал интересоваться и понял, что это подразделение, пожалуй, будет лучшим. Потому что в тот момент бригады ВСУ, скажем так, слабо развивались. В общем, все было трудно в этом плане. А мне хотелось попасть именно в профессиональное подразделение. В развивающееся подразделение, в котором личный состав растет, а не просто сидит и тянет армейскую лямку.

То есть стать военным – это была ваша мечта?

Да, я с детства мечтал стать военным и получилось, кажется.



"Хорус" / Фото из инстаграма защитника

Вы из Мариуполя?

Нет, я из Киева. Мы базировались возле Мариуполя, жили там на базе. И, по существу, когда началась эта "специальная военная операция", то уже держали оборону города.

"Хорус" с древнеегипетского – бог охоты, неба и войны. Почему выбрали себе такой позывной?

Там несколько вариантов. Первая моя должность, на которую я стал – это пехотный снайпер. А один из оптических прицелов как раз назывался Хорус. И как-то так оно привязалось, прицепилось и пошло-поехало. Плюс египетский бог и так далее, потому так совпало.



Лев Пашко с позывным "Хорус" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Каким у вас было 23 февраля и как начался следующий день, день полномасштабного вторжения России?

Ближе к 24 февраля вся ситуация на Востоке обострялась с каждым днем. Я помню эвакуацию мирного населения так называемой "ДНР", постоянные артиллерийские обстрелы. И оно, в принципе, все к тому шло. Было непонятно просто, когда это случится.

23 февраля я выполнял задачи по противодесантной обороне в районе побережья Азовского моря. И застал этот момент (вторжение – 24 канал) на боевом дежурстве.

В 2 часа ночи я поменялся. А впоследствии меня разбудил сослуживец и говорит, что "Путин войну объявил". Я поначалу даже не поверил, я очень спать хотел и ответил ему: "Стас, давай потом – потом Путин, потом война, я спать хочу". А он говорит: "Да нет, серьезно". И буквально через 15 минут услышал разрывы ракет, авиацию. И я подумал, что да, все-таки началось.

Было не то что неожиданно. Наверное, к такой полномасштабной войне быть полностью готовым невозможно. Несмотря на то, что мы военные, наша задача – предотвращать подобные ситуации и быть готовыми к ним. И сказать, что мы были не готовы… Нет, это не так. Но внутри было неспокойно.



Лев Пашко говорит, что не сразу поверил, что Путин начал вторжение / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Какие слова сказал бойцам "Азова" ваш командир Денис Прокопенко ("Редис"), когда началось полномасштабное вторжение?

В первые дни войны, мое подразделение было немного в отрыве от других сил. И возможности пообщаться с "Редисом" у меня не было.

Но я помню одно из самых первых видео "Редиса", где он сказал, что "мы будем держать оборону до последней капли крови". Это подняло боевой дух, подняло пыл. И мы были готовы сражаться. Понимали, что это не просто. Но феномен "Азова" как раз в том, что мы ожидали этого, мы хотели принять участие в непростых боях, потому что знали, что там мы будем наиболее полезны.

Видеообращение Редиса об обороне Мариуполя:

Много ли было желающих добровольцев защищать Мариуполь среди гражданских? Ведь в первые дни по всей стране тысячи людей шли в местную тероборону или как-то приобщались к военным.

Вот такого ажиотажа, как в Киеве, не было. Но я знаю, что многие пришли в местное бюро и оформились. Многие приехали из других городов – друзья, знакомые, бывшие военнослужащие полка. То есть наплыв был достаточно большой из-за этого.

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Завод "Азовсталь" выбрали для дислокации бойцов с самого начала? Или сначала вы базировались в других местах?

Нет. Сначала оборону держали на подступах к городу, затем на краю. Если бы мы изначально закрылись на "Азовстале", то было бы не очень хорошо. Постепенно и постепенно нас выбивали и уже в конце мы были вынуждены отступить назад.

Похоже, 24 февраля нас пустили на "Азовсталь". Но только переодевшись в форму "Метинвеста", командование смогло попасть на территорию завода, провести там распознавание, посмотреть удобные места для развертывания штабов и тому подобное. В первые дни там было много людей, потому что штаб фактически отошел на "Азовсталь". Там было достаточно благоприятное для этого место.

Вы держали круговую оборону с 25 февраля. Когда город окружили, верили ли вы, что сможете прорвать это кольцо? Но на сколько тогда враг преобладал в живой силе и технике?

Я помню, что в первые дни была ситуация, что на краях города где-то завязались бои. А в нашем секторе боев в первые несколько дней не было. И мы получили информацию о том, что в нашу сторону двигается колонна. Эту колонну разбивает артиллерия, и мы такие: "Блин, а эта колонна когда-нибудь дойдет до нас?". И ребята уже шутили: "Не стреляйте вы уже артиллерией по этой колонне. Ну пусть они уже доедут". То есть мы прямо рвались в бой…

Противник начал превышать нас в количестве сразу. И в конце вел наступательные операции, поэтому ему это было нужно.

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Несмотря на то, что вы понимали, что силы преобладают в разы, почему важно бороться за каждый район и каждую улицу?

Мы понимали, что ситуация такая, что мы находимся в окружении. И бои шли не то что за дом, даже не за подъезд. Бои шли прямо за этажи. Я помню ситуацию, когда ребята бодались с противниками практически сутки просто за лестничный пролет. И каждый понимал, что если он сегодня отдаст этот пролет, этот подъезд, этот дом, то завтра он отойдет в следующий дом, послезавтра в следующий…

А через неделю уже некуда будет отходить, поэтому боролись просто за каждый уголок, за каждый метр Мариуполя. Противник превосходил в силах, но мы пытались адаптироваться под ситуацию, выкручивались как могли.



​Лев Пашко / Фото из инстаграм-страницы защитника

Под вашим командованием в Мариуполе сжигали вражеские БМП и танки. Вместе с собратьями вы пошли на штурм и вам удалось установить на месте вражеского блокпоста флаг Украины. Расскажите об этих боях более подробно?

Это было в середине марта. Ситуация с каждым днем, скажем так, ухудшалась, и нужно было предпринимать какие-то действия, чтобы перетянуть инициативу на себя. Мы получили приказ провести рейдовые действия – прорвать оборону, выдвинуться в тыл, уничтожить технику и противника. Когда мне доводили план действий, я думал, что это какая-то авантюра, и она не должна сработать.

Мы просто выскочили ранним утром на 4 бронемашинах и проехали им вглубь. И в результате сожгли 2 БТР, уничтожили один танк и около 20 единиц пехоты. И при том, что у нас не было ни одного "двухсотого", раненых тоже практически не было, все легкие. Самый серьезный раненый у нас был из-за того, что висели провода от троллейбусов, и когда мы ехали, парень зацепился пальцем и оторвал мизинец. То есть, это была такая авантюра, что я не ожидал, что она так успешно закончится.



Лев Пашко на войне / Фото из инстаграм-страницы бойца

"Той ночью мы потеряли лучших": прорыв на "Азовсталь", ранение и приказ "Редиса"

Какое сражение за Мариуполь для вас было самым тяжелым?

Прорыв на "Азовсталь". Это однозначно. Я находился на правом берегу. И потому, что командир моего батальона тогда получил ранения, я принял командование на себя в середине марта.

Мы уже были отрезаны от "Азовстали" и в один момент нам нужно было прорываться на завод. В ту ночь мы потеряли многих бойцов. Лучших… Многие получили ранения, я получил ранения. И высадка в Нормандии теперь для меня не выглядит такой страшной.

Как вы прорывались?

На весь батальон не хватило машин. И где-то около на 200 человек не хватило места. Я принял решение, что пойду пешком вместе с этими ребятами, поведу их, потому что знаю маршрут. У нас в полку действует цитата "Редиса" – командир первый заходит в бой и последним выходит. Так оно и получилось, что я шел вместе с другими ребятами в голове и выходил последним, получив ранение.

Там был один единственный мост (через который можно было пройти – 24 канала). Но ночь закончилась, мы упустили этот момент, не успели. И пришлось натягивать переправу – нашли спасательные суда, перетаскивали их и в первую очередь переправляли раненых. И когда пришел черед ко мне – мы попали под артобстрел, нас все-таки заметили. Уже всех переправили и осталась только моя группа – 9 человек.



Переправа через реку, прорыв на "Азовсталь" / Скриншот с видео, которое предоставил боец

Шлюпка просто застряла на середине реки, она зацепилась веревкой и ни туда, ни сюда. Мы лежим, артиллерия бьет и я думаю, что это только я со своим успехом могу попасть в такое. Выходит, что снаряды рядом прилетели – ранили меня и ребят, кто-то погиб на месте. Тогда я подумал, что все.

Мы лежали на берегу, а судно посредине. Я по рации доложил, что у нас есть раненые, что я ранен, что есть убитые, что нам нужна помощь. Проблема в том, что плотные артиллерийские обстрелы не позволяли эвакуироваться. К тому же река открыта, шлюпка застряла на середине. Это было нереально. И тут я услышал, как в эфир врывается "Редис" и отдает приказ спасти комбата (то есть Льва – 24 канал). Через некоторое время прибегают ребята, переправляются на лодке на нашу сторону и уже эвакуируют нас. Это была операция в ночь с 14 по 15 апреля.

Авиабомба трижды пробивала бункер. Его называли "Чистилищем"

Опишите завод Азовсталь. Как он выглядел, сколько там было блоков? Где находились гражданские и тяжелораненые?

"Азовсталь" – это огромная территория, завод, комплекс. Там был бункер, он назывался "Железяка", где были все ранены. Я получил ранение и на тот момент тоже там находился. То есть там было много бункеров, очень много. Мне кажется, даже не во всех были люди. Все были разбросаны на территории завода и держали оборону.

А как выглядел этот бункер "Железяка", о котором упоминаете?

Это бункер, в котором находилось около 200 раненых. Люди были размещены чуть ли не на головах друг у друга.

В нем был генератор определенное время, но потом авиабомба пробила бункер и у нас не стало генераторов. Были только маленькие, которые могли поддерживать свет в операционной и зарядку каких-то радиостанций. Бункер три раза пробивался авиабомбами, однажды загорелся. Мы называли его "чистилищем".



Российские обстрелы завода "Азовсталь" в Мариуполе / Фото из телеграма полка "Азов"

Россияне забрали медикаменты, которые Красный Крест передал нашим бойцам

Вы упомянули, что при прорыве на "Азовсталь" получили ранение. Какое именно?

Я попал под артиллерийский удар и получил ранение левого бедра, колена, стопы и левой руки.

Как вас лечили и какая вообще была ситуация с медикаментами на заводе?

Ситуация по медицинскому обеспечению была тяжелая, мы находились в окружении и запасы не было откуда брать. Медикаменты заканчивались, антибиотики заканчивались, обезболивающие заканчивались. Банально даже перевязочный материал заканчивался. Мне под конец перевязки делали уже просто эластичным бинтом, который там стирали, отмачивали и заново накладывали.

Была даже ситуация, что в результате переговоров "Редис" договорился о том, что Красный Крест передаст нам необходимые медикаменты. Россияне задержали этот гуманитарный конвой и забрали все себе. И дали нам только то, в чем у нас не было необходимости – какие-то пеленки. Все препараты, перевязочные материалы у большей части забрали россияне и до нас они так и не дошли.



Полевой госпиталь на "Азовстали" / Фото военной "Азова" Валерии Карпиленко ("Нава")

"Командир должен оставаться со своими": об отказе эвакуироваться на вертолете

Как долго вы пролежали в полевом госпитале на "Азовстали"?

Месяц, до 16 мая, когда уже приняли решение выходить из завода.

Некоторых тяжелораненых удалось эвакуировать на вертолетах. Вам предлагали?

Я отказался. Когда меня прооперировали и я отошел от наркоза, то первое, что помню, как рядом сидит "Редис" и говорит, что "все будет хорошо. Мы тебя на вертушке отправим". Я сказал, что не полечу на вертушке, что несколько дней посижу, подлечусь как-нибудь, а там на рациях смогу сидеть. И он говорит: "Да нет, отправим тебя на вертушке, это даже не обсуждается".

Почему отказались?

Не хотел. Я конечно не капитан корабля, но думаю, что командир должен быть со своим подразделением. Был мой личный состав и я хотел бы разделить с ним участие, какой бы она ни была. Поэтому я не рассматривал вариант эвакуации на вертолете.

Командование военной хитростью хотело провернуть один трюк. Ко мне приходят ребята и говорят: "Тебя на другой бункер будем перевозить". Я такой, ну окей.

Я лежал, меня переложили на носилки и вынесли из бункера и загрузили в КамАЗ. Ночь, я лежу в этом КамАЗе и думаю: "Ну ладно, другой бункер. Значит, так надо". И один парень в КамАЗе говорит: "А если вертолет собьют?" И я такой: "Какой вертолет?". Он говорит: "Да мы же на эвакуацию на вертушках летим". На что я говорю: "Подождите, мне сказали, что мы в другой бункер". Вертолет, конечно, так и не прилетел, но попытка была.

А вообще вертолеты нам очень помогали. Они привозили медикаменты, боеприпасы, вооружение, какое-нибудь продовольствие, людей. И очень важно, что они возвращались назад, заполнены ранеными.

Когда вы узнали, что помощь доставляют таким образом, вертолетами, что вы чувствовали?

Это был некий нонсенс. Все были в шоке. Все держалось в достаточно серьезной тайне. И здесь мы видим, что вертолет летит. Понятно, что все докладывают, что летит вертушка – наша, не наша. А я говорю, что это наш вертолет, все нормально. И многие не могли поверить, что это наш вертолет.

Когда первые вертолеты прилетели, то ребята, развозившие по позициям боеприпасы, просто были как Санта-Клаусы. Все их спрашивали: "Что там?". Это и дух поднимало сильно и помогало. Это ведь поддерживало большое количество боекомплектов тяжелого вооружения, противотанковых средств, которых в начале войны у нас не было. NLAW, MATADOR, или каких-то других противотанковых средств, которые сейчас доставляют – у нас их просто не было. А на вертолетах начали привозить. И статистика подбитой техники тогда начала расти.



​Лев Пашко отказался эвакуироваться на вертолете из Мариуполя / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"После разговоров с родными было хуже": о боевом духе и переосмыслении ценностей

Пока вы лежали на лечении, как раненые бойцы поддерживали боевой дух между собой? Может, им помогало и общение с родными?

Не знаю, мне лично после разговора с родными становилось только хуже. Потому что ты не можешь рассказать всю правду, часто и не договариваешь. И после разговора с родными и близкими было тяжело. Поддерживала боевой дух вера в командира "Редиса", понимание общей цели. Могли ли мы выйти в марте? Наверное, могли. Стоило ли это делать? Понятно, что нет.

Мы понимали, что оттягиваем огромную группировку войск от Киева, Чернигова, Харькова. На направление Мариуполя россияне просто перебрасывали все, что есть. Мы понимали, что если бы мы вышли, то неизвестно, что было бы с Харьковом, с Днепром, Киевом, Черниговом и так далее. И это поднимало боевой дух. Каждый пытался поддерживать друг друга. Мы смотрели на командира. "Редис" знал, что делает. Значит все будет хорошо.

Можно ли сказать, что все защитники Мариуполя были готовы сознательно погибнуть там?

Я бы, наверное, не сказал, что все, но большая часть – да. Мы – профессиональные военные. Мы тренировались, готовились к войне. Да, когда подписываешь контракт в армии, там не пишут, что ты можешь попасть в окружение, в плен, что можешь погибнуть. Но в полку мы это понимали. Погибнуть в боях нам было честью.

Что в Мариуполе означает жизнь, смерть и время?

Сложный, очень сложный вопрос. Смерть в Мариуполе была за каждым углом. По городу валялись тела – гражданские, военные. Противник бил без разбора. Его не интересовало, были ли наши войска в этом районе или в этом здании. Его задача была в том, чтобы просто стереть все без разбора. В такие моменты переосмысливаешь вообще все ценности и окружение.

Я имею в виду людей, с которыми мы были рядом. Сразу понимаешь, кто есть кто. Когда смотришь на товарищей и собратьев, которые сутки не спали, а воевали с какими-то чеченцами, ГРУшниками, кадровыми российскими военными, и при этом предлагают чем-то помочь, ты понимаешь, кто настоящие люди.



Украинские защитники Мариуполя / Фото из инстаграм-страницы Льва Пашко

Командиры полка не раз призывали деблокировать город. Но этого не случилось. Как вы думаете, почему?

Я очень хотел бы, конечно, чтобы деблокада Мариуполя состоялась. Но с военной точки зрения я понимал, что провести операцию прорыва войск на глубину 105 или 110 км – это настолько сложная операция! Даже смысл не в том, чтобы прорваться, а прорваться, загрузить людей и как-то еще выйти из всего этого. Ну, это очень сложная операция. И я понимал, что, скорее всего, это невозможно. Если бы кто-то пошел на эту операцию, мы бы потеряли большое количество людей, которые бы пошли на прорыв.

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Россияне предлагали вам сдаться в плен, как часто?

Честно, я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я был в госпитале, в бункере. Я слышал что-то такое, что они предлагали сдаться, но условия, которые они предлагали…

И приказа мы не получали. То есть причина, по которой мы сложили оружие, – это собственно получение приказа от высших командиров. Если бы мы его не получили, мы продолжали бы оборону. Понятно, чем быстрее всего это закончилось…

"Это была критическая ситуация": о боях на "Азовстали" и выходе

Были такие дни, когда бои уже велись на самом заводе. Об этом также говорил и "Редис". Как это было?

Противник прорвался на территорию завода. Это была уже критическая ситуация. Это уже на исходе где-то было, кажется, в десятых числах мая.

Шли жестокие бои уже на территории завода. И мы понимали, что мы ранены, а еще неделя – и противник может просто дойти до территории этого бункера и непонятно, что будет дальше. Это серьезно взволновало меня, скажем так, когда я узнал, что бои уже идут на территории завода. Мы максимально их сдерживали всеми имеющимися средствами. После этого и получили приказ на выход из "Азовстали".

Где находились тела бойцов, погибших в боях за Мариуполь?

Были отдельные помещения, рефрижераторы. И туда уносили тела погибших, которые можно было эвакуировать. Насколько я знаю, вообще сначала договоренности были такие, чтобы передать тела, после этого раненых, а затем должны были идти все остальные. По-моему, договоренности не были соблюдены. И тела стали передавать в конце.

Когда Генштаб ВСУ приказал сохранить жизнь личного состава бойцов на "Азовстале", были ли такие, которые отказывались выходить?

Командир сказал – нужно делать. У кого-то были свои мысли на этот счет, но приказа никто не нарушил.

"За "Редиса" переживали больше всего": о плене и возвращении домой

В середине мая вы попали в плен. Какими для вас были эти месяцы? И что мотивировало не сдаваться?

Я находился в госпитале. Кроме меня, в палате было еще два человека. Понятно, что морально было тяжело. Но опять же, как я сказал, вера в командира поддерживала. Потому что я понимал, что это решение было принято не просто так, что Редис бы на это не пошел, если бы были более благоприятные варианты, скажем так.

Я понимал, что "Редис" в первую очередь будет думать о личном составе, чем о себе. И мы там с ребятами больше за него переживали, чем за себя. Мы не знали, в каких он условиях, где он, что он, как он. И за это переживали.



Денис Прокопенко ("Редис"), командир мариупольского гарнизона / Фото сайта 0629 из Мариуполя

Некоторые из бойцов, которые обороняли Мариуполь, в разговорах говорили, что Денис Прокопенко стал им как отец. Что бы вы могли сказать о командире? Какие черты ему присущи?

Феноменальный командир. Командир, как я считаю, должен быть в его лучшем проявлении. Это человек, который показывает личный пример. Со стойкими нравственными принципами, взглядами. Человек самокритичный. Командир-феномен. Мне кажется, в Украине такие, если и есть, то очень мало.

Что вы почувствовали, когда поняли, что едете на обмен?

Я узнал, что еду на обмен, когда к нам в машину зашел мужчина и сказал (на украинском – 24 канал): "Хлопці, доброго вечора". Остальное время я думал, что мы едем отбывать тюремные сроки в Россию или куда-то еще.

Кого вы увидели из близких, когда вышли из автобусов?

Увидел тех, с кем служил. О некоторых я думал, что они погибли. О некоторых слышал, что их отправили куда-нибудь в Россию. Был рад видеть собратьев, с которыми держали строй. Я не мог идти, костылей не было. Мне помогли дойти. Это была приятная встреча. Того же "Гендельфа" – Илью Самойленко. Рад был видеть всех.



Медики помогают раненому Льву пройти к украинским автобусам / Фото СБУ

"Если умирать, то хоть женатым": Лев сделал предложение любимой, будучи в Мариуполе

Еще в Мариуполе, вы сделали предложение своей любимой девушке. Почему решили сделать это как раз в тот момент, будучи не рядом с ней?

Это еще было не на "Азовстале". Тогда мы держали оборону в самом городе. Бои были очень тяжелые. Стрелковые бои и бои с использованием техники начинались с востока и заканчивались на закате. А заходит солнце поздно, где-то в 20:00. И люди были настолько измотаны и замучены… Честно говоря, я восхищаюсь бойцами, которые держали оборону в таких условиях и столь эффективно там уничтожали технику, уничтожали противников, брали пленных…

Стрелковые бои заканчивались, когда темнело, но артиллерийские и авиационные удары не заканчивались никогда. 24 на 7 корабельная артиллерия, обычная ствольная артиллерия, авиация просто разрушали город, разрушали наши позиции и было тяжело.

И в этот момент я подумал, если умирать, то хоть женатым. Я знаю, что некоторые ребята по закону военного времени официально оформили документы. Я написал и мне сказали заполнить какие-то рапорты, бумажки. Я говорю: "Ребята, я другим немного занят, я не могу, у меня нет времени". Они сказали, что "нет, значит, не получится". Связи телефонной не было, но был интернет, который раздавали через Starlink. Тогда в телеграме я и написал девушке: "Ты выйдешь за меня?"



Лев Пашко сделал предложение любимой, защищая еще Мариуполь / Фото из инстаграма девушки

К слову, недавно Лев Пашко официально женился на любимой Диане. Праздничным фото пара поделилась в инстаграме.

Как сейчас проходит ваша реабилитация?

Еще предстоит операция. Мне восстанавливаться очень долго. Но я думаю, что все будет хорошо.

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К сожалению, сотни украинских защитников еще остаются в плену. Как сейчас идет борьба за них? И как следует помогать, что можно сделать больше?

Прежде всего, не стоит забывать о военнопленных. Большинство все еще там. Это бойцы, которые также героически держали оборону, как "Редис" и другие.

Что я бы посоветовал сделать? Это, прежде всего, думать, что говорить на камеру. Потому что после первого обмена много проблем принесло то, что ребята наговорили глупостей. И это портило, так сказать, наши условия пребывания в плену. Не забывать давать огласку и всеми силами продолжать борьбу с нашим врагом.

Остались ли у вас какие-нибудь страхи после всего, что пережили?

Да, я все-таки чего-то боюсь.

Но страха погибнуть не было. Был страх попасть в плен. Знаете, как-то страхи притягиваются, и так случилось, что мы попали в плен. Боюсь ли я вернуться обратно в бои? Нет. В плен не хотелось бы, и погибнуть тоже. Но вернуться в бои страха нет.