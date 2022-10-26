Улица находится в Оболонском районе столицы. Новое название для нее придумывали украинцы путем голосования.

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Как проходило открытие улицы Героев полка "Азов

На открытии сняли полотно с первой таблички, где видно новое название улицы. Не пропустили событие и освобожденные защитники "Азовстали".



Табличка с новым названием улицы и мемориальная доска / Фото полка "Азов"

В торжественном открытии приняли участие:

начальник штаба, первый заместитель командира полка, майор Богдан Кротевич (Тавр);

(Тавр); заместитель командира по тыловому обеспечению, капитан Иван Игнатьев ("Игнат");

("Игнат"); основатель и первый командир полка Андрей Белецкий ;

; третий командир полка Максим Жорин.

Воины полка "Азов" посетили торжественное открытие улицы / Фото полка "Азов"

Кроме того, к церемонии присоединились представители Киевского горсовета и Оболонской районной госадминистрации. Основатель полка Андрей Белецкий произнес речь, где сказал, что за каждой из этих букв на табличке стоят жизни украинских героев.

Первый командир полка произнес трогательную речь / Фото полка "Азов"

Он также отметил, что посвята касается прежде всего защитников, погибших за Украину или находящихся во вражеском плену. Капитан Иван Игнатьев тоже высказался по поводу переименования улицы.

Мы очень благодарны народу Украины и городу Киеву за признание и открытие этой улицы. Многие наши собратья находятся в плену вместе с нашим командиром другом "Редисом". Мариуполь – это было только начало. Мы продолжаем защищать нашу Родину,

– сказал Иван Игнатьев.

Капитан Иван Игнатьев произнес речь на открытии улицы Героев полка "Азов" / Фото полка "Азов"

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Возвращение защитников: актуальные новости об обмене пленными

Украине удалось вернуть тела своих погибших защитников. Речь идет о 62 воинах.

Среди погибших есть жертвы теракта в Еленовке, тела которых обожжены. Эксперты проведут ряд экспертиз, чтобы установить детали смерти украинских военных.

Кроме того, недавно украинскому государству удалось вернуть еще 20 защитников. Это произошло 13 октября, среди освобожденных есть и пленные из Еленовки.

Владимир Зеленский призвал ВСУ брать как можно больше оккупантов в плен. Их потом можно будет обменять на украинских героев.

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