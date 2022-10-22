Виктория напомнила, что провела в плену 165 дней. Медик опубликовала фото с цветами и заявила, что букет хочет посвятить Злате Некрасовой, которой благодарна за помощь.

Заметьте "Обмен готовился долго": как в Украину удалось вернуть 108 пленных женщин

165 дней в плену, и вот он – долгожданный обмен, я на свободе. Живая и здоровая,
– написала Виктория.


Виктория Обидина опубликовала первое сообщение / Скриншот 24 канала

Возвращение Виктории из плена – главное

Медика Викторию удалось вернуть из плена в рамках женского обмена. Тогда домой вернулись 108 украинок:

  • 35 защитниц из ВСУ,
  • 32 – ВМС,
  • 12 – ТРо,
  • 8 – НГУ, включительно,
  • 5 – ГССТ,
  • 4 – ГПСУ
  • 12 гражданских.

Российские оккупанты разлучили Викторию с дочерью Алисой. После эвакуации девочка жила у родственников в Запорожье.

На "Азовстале" четырехлетняя Алиса провела более 50 дней. В апреле 2022 года в сети опубликовали трогательное видео, на котором девочка просит ее эвакуировать.

Заметьте – из плена вернули 108 украинок: смотрите видео