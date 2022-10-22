Виктория напомнила, что провела в плену 165 дней. Медик опубликовала фото с цветами и заявила, что букет хочет посвятить Злате Некрасовой, которой благодарна за помощь.
Заметьте "Обмен готовился долго": как в Украину удалось вернуть 108 пленных женщин
165 дней в плену, и вот он – долгожданный обмен, я на свободе. Живая и здоровая,
– написала Виктория.
Виктория Обидина опубликовала первое сообщение / Скриншот 24 канала
Возвращение Виктории из плена – главное
Медика Викторию удалось вернуть из плена в рамках женского обмена. Тогда домой вернулись 108 украинок:
- 35 защитниц из ВСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 – ТРо,
- 8 – НГУ, включительно,
- 5 – ГССТ,
- 4 – ГПСУ
- 12 гражданских.
Российские оккупанты разлучили Викторию с дочерью Алисой. После эвакуации девочка жила у родственников в Запорожье.
На "Азовстале" четырехлетняя Алиса провела более 50 дней. В апреле 2022 года в сети опубликовали трогательное видео, на котором девочка просит ее эвакуировать.
Заметьте – из плена вернули 108 украинок: смотрите видео