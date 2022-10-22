Вікторія нагадала, що провела у полоні 165 днів. Медикиня опублікувала фото з квітами й заявила, що букет хоче присвятити Златі Некрасовій, якій вдячна за допомогу.
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165 днів у полоні, і ось він – довгоочікуваний обмін, я на волі. Жива та здорова,
– написала Вікторія.
Вікторія Обідіна опублікувала перший допис / Скриншот 24 каналу
Повернення Вікторії з полону – головне
Медикиню Вікторію вдалося повернути з полону у межах жіночого обміну. Тоді додому повернулися 108 українок:
- 35 захисниць із ЗСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 - ТРо,
- 8 – НГУ, включно,
- 5 – ДССТ,
- 4 ДПСУ
- 12 цивільних.
Російські окупанти розлучили Вікторію з донечкою Алісою. Після евакуації дівчинка мешкала у родичів у Запоріжжі.
На "Азовсталі" чотирирічна Аліса провела понад 50 днів. У квітні 2022 року у мережі опублікували щемливе відео, на якому дівчинка просить, аби її евакуювали.
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