"Спрятанный" Черноморский флот или потеря самолетов: о чем может говорить Путин в новом послании

Владимир Путин 29 февраля должен выступить перед федеральным собранием – почти за две недели до голосования россиян на выборах президента. Заявления главы Кремля во время ежегодного обращения будут частью его предвыборной программы.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Путин может говорить на этом мероприятии что угодно, ведь делать он будет совсем другое. По крайней мере он должен в своей речи подвести итоги и озвучить планы на будущий год. В то же время ожидать громких заявлений и новых месседжей от Путина не стоит.

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Не имеют никаких успехов

Он обязательно вспомнит о "грандиозной победе" – путинские войска, положив несколько десятков тысяч военных, смогли захватить руины небольшого украинского городка Авдеевка.

Однако ситуация на фронте такая, что не позволит Путину длительное время говорит о войне, ведь очевидно, что россияне не имеют никаких успехов,

– отметил оппозиционный журналист.

За два года войны Россия полностью потеряла Черноморский флот. От него осталась даже не флотилия, а отдельные корабли, которые прячутся в закоулках Азовского моря и в Новороссийске.

В то же время украинские силы продолжают сбивать российские самолеты. В перспективе это может привести к потере Россией своего воздушного флота.

"Во время обращения Путина вероятно будет звучать какая-то трескучая риторика, цель которой – мобилизация на создание новой России. В ней не должно быть "голых вечеринок", "отдыхающих". Это должна быть Россия с "криминальным оскалом", в которой звучат песни пропагандиста Шамана, и она готова бесконечно воевать", – отметил Игорь Яковенко.

Выступления Путина никого не интересуют

Однако россияне уже давно потеряли интерес к выступлениям Путина. В частности его интервью Такеру Карлсону, которое пропагандисты называют "величайшим интервью всех времен и народов", в России почти никто не смотрел. Согласно рейтингам, оно занимает одно из последних мест, уступая многим популярным программам, которые были на российском телевидении.

Издание The Moscow Times сообщило, что интервью Путина, которое он дал американцу Такеру Карлсону, заняло лишь 19 место в общероссийском рейтинге самых популярных телепрограмм за неделю с 4 по 11 февраля.

"В общем выступления Путина уже никого не интересуют в России, потому что все понимают, что его заявления не отражают реальную политику. Это является набором звуков, за которыми ничего не стоит", – отметил оппозиционный журналист.

Россия продолжает нести потери в войне