"Хованки" Чорноморського флоту чи втрата літаків: про що може говорити Путін у новому посланні

Владімір Путін 29 лютого має виступити перед федеральними зборами – майже за два тижні до голосування росіян на виборах президента. Заяви очільника Кремля під час щорічного звернення будуть частиною його передвиборчої програми.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що Путін може говорити на цьому заході будь-що, адже робити він буде зовсім інше. Принаймні він має у своїй промові підбити підсумки та озвучити плани на майбутній рік. Водночас очікувати гучних заяв та нових меседжів від Путіна не варто.

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Не мають жодних успіхів

Він обов'язково згадає про "грандіозну перемогу" – путінські війська, поклавши кілька десятків тисяч військових, спромоглися захопити руїни невеличкого українського містечка Авдіївка.

Однак ситуація на фронті така, що не дозволить Путіну тривалий час говорить про війну, адже очевидно, що росіяни не мають жодних успіхів,

– зауважив опозиційний журналіст.

За два роки війни Росія повністю втратила Чорноморський флот. Від нього залишилась навіть не флотилія, а окремі кораблі, які ховаються у закутках Азовського моря та в Новоросійську.

Водночас українські сили продовжують збивати російські літаки. В перспективі це може призвести до втрати Росією свого повітряного флоту.

"Під час звернення Путіна, імовірно, буде звучати якась тріскуча риторика, мета якої – мобілізація на створення нової Росії. В ній не має бути "голих вечірок", "відпочивальників". Це має бути Росія з "кримінальним вискалом", в якій звучать пісні пропагандиста Шамана, і вона готова нескінченно воювати", – зауважив Ігор Яковенко.

Виступи Путіна нікого не цікавлять

Проте росіяни вже давно втратили цікавість до виступів Путіна. Зокрема, його інтерв'ю Такеру Карлсону, яке пропагандисти називають "величнішим інтерв'ю усіх часів і народів", в Росії майже ніхто не дивився. Відповідно до рейтингів воно посідає одне з останніх місць, поступаючись багатьом популярним програмам, які були на російському телебаченні.

Видання The Moscow Times повідомило, що інтерв'ю Путіна, яке він дав американцю Такеру Карлсону, посіло лише 19 місце у загальноросійському рейтингу найпопулярніших телепрограм за тиждень з 4 по 11 лютого.

"Загалом виступи Путіна вже нікого не цікавлять в Росії, тому що всі розуміють, що його заяви не відображають реальну політику. Це є набором звуків, за якими нічого не стоїть", – відзначив опозиційний журналіст.

Росія продовжує зазнавати втрат у війні