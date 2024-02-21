Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Путин может говорить на этом мероприятии что угодно, ведь делать он будет совсем другое. По крайней мере он должен в своей речи подвести итоги и озвучить планы на будущий год. В то же время ожидать громких заявлений и новых месседжей от Путина не стоит.
Читайте также Старик и Карлсон: пошаговый разбор всего исторического бреда Путина в провальном интервью
Не имеют никаких успехов
Он обязательно вспомнит о "грандиозной победе" – путинские войска, положив несколько десятков тысяч военных, смогли захватить руины небольшого украинского городка Авдеевка.
Однако ситуация на фронте такая, что не позволит Путину длительное время говорит о войне, ведь очевидно, что россияне не имеют никаких успехов,
– отметил оппозиционный журналист.
За два года войны Россия полностью потеряла Черноморский флот. От него осталась даже не флотилия, а отдельные корабли, которые прячутся в закоулках Азовского моря и в Новороссийске.
В то же время украинские силы продолжают сбивать российские самолеты. В перспективе это может привести к потере Россией своего воздушного флота.
"Во время обращения Путина вероятно будет звучать какая-то трескучая риторика, цель которой – мобилизация на создание новой России. В ней не должно быть "голых вечеринок", "отдыхающих". Это должна быть Россия с "криминальным оскалом", в которой звучат песни пропагандиста Шамана, и она готова бесконечно воевать", – отметил Игорь Яковенко.
Выступления Путина никого не интересуют
Однако россияне уже давно потеряли интерес к выступлениям Путина. В частности его интервью Такеру Карлсону, которое пропагандисты называют "величайшим интервью всех времен и народов", в России почти никто не смотрел. Согласно рейтингам, оно занимает одно из последних мест, уступая многим популярным программам, которые были на российском телевидении.
"В общем выступления Путина уже никого не интересуют в России, потому что все понимают, что его заявления не отражают реальную политику. Это является набором звуков, за которыми ничего не стоит", – отметил оппозиционный журналист.
Россия продолжает нести потери в войне
- Военный эксперт Петр Черник отметил, что россияне имеют существенные потери в Авдеевке. По его словам, там погиб полноценный механизированный корпус врага. Кроме того, было ликвидировано (с 7 октября) 364 танка оккупантов, 748 единиц техники, и вместе это – 3 полноценные дивизии. Также было ликвидировано более 15 тысяч единиц личного состава.
- Глава ГУР Кирилл Буданов выразил сомнение относительно "победы" россиян в Авдеевке, которую разгоняет российская пропаганда. Он подчеркнул, что россияне в течение почти двух лет с начала полномасштабного вторжения пытались захватить Авдеевку. А если считать с 2014 года, то все 10 лет. Буданов задает риторический вопрос: "Это успех великой, могущественной российской армии?".
- Кроме того, 21 февраля украинские силы сбили еще один вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом 21 февраля сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Это уже седьмой российский самолет, который ликвидируют Воздушные Силы ВСУ в течение нескольких дней.