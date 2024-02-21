Это не должно удивлять, ведь Кремль никогда не берег своих людей, им всегда было безразлично. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в разговоре 24 Каналу подсчитал, что Россия потеряла в Авдеевке 10 крупных подразделений – это 3 полноценные дивизии.

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Россия готовится наступать

Аналитики ISW написали, что задержки с предоставлением западной помощи по безопасности для нашего государства помогают России начинать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, чтобы оказать давление на наши Силы обороны. Насколько критическая ситуация сейчас? Учитывая и то, что CNN констатировали факт – россияне собирают значительную группировку войск именно на Запорожском направлении, где в 2023 году наши Силы обороны пытались осуществить контрнаступление.

Подробнее! В материале ISW говорится об атаках: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

Авдеевка и ситуация вокруг нее;

Работино на западе Запорожской области.

В стратегическом смысле уже несколько месяцев – подчеркиваю, это очень важная деталь – для противника ничего не меняется и не изменится. Стратегия проста и очень понятна – выход на административные границы Донетчины и Луганщины. Мы каждый день говорим об одном и том же.

Удастся ли противнику реализовать эту стратегическую задачу? Я не знаю. К большому сожалению, мы Авдеевку потеряли. Правда, это точно не катастрофа. Мы должны здесь приводить в пример Бахмут. Нам также сердце рвалось, когда мы выходили из Бахмута. Однако дальше, чем Бахмут, россияне продвинуться не смогли.

Однако понимаем, что у противника, особенно у Путина, приближается очередное самоназначение на пост президента России, ему нужны положительные результаты. В их понимании – это полный контроль за двумя областями. Кстати, именно с них началась война, что касается казус белли (повод для войны – 24 Канал). Это было бы сверхбольшим успехом. Удастся ли это? Время покажет.

У России существенные потери в Авдеевке

Относительно попыток россиян продвигаться дальше. Ситуация вокруг Авдеевки критическая. Однако этот город стал для россиян жерлом, которое перемололо огромное количество и российской живой силы, и российской техники. Ощутимый ли это для россиян удар? Ведь несмотря на существенные потери, они и в дальнейшем продолжают движение вперед.

Довольно существенные. Там погиб, грубо говоря, полноценный механизированный корпус.

Танки. С 7 октября потеряли 364 единицы. Это много или мало? Делим на 94, потому что так выглядит полноценный танковый полк. Получаем почти 4 полка .

С 7 октября потеряли 364 единицы. Это много или мало? Делим на 94, потому что так выглядит полноценный танковый полк. Получаем . Техника. 748 единиц. Делим на 102 или 104, потому что так выглядит механизированный полк. Получаем более 7 бригад.

Вместе это 10 крупных подразделений, это действительно 3 полноценные, полнокровные дивизии.

Убитые россияне – более 15 тысяч. Это больше, чем в войне в Афганистане.

– более 15 тысяч. Это больше, чем в войне в Афганистане. Раненые – сюда плюсуем смело 35 – 40 тысяч.

Досадные потери, очень болезненные, но еще не настолько большие на эту минуту, чтобы стали неприемлемыми.

Они декларируют мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 миллионов человек. Это невероятно много. При этом низового вооружения на складах с автоматами Калашникова включительно у них еще сотни тысяч, если не миллионы. Снарядные и патронные заводы работают в полную силу.

То, что россияне декларируют – мы понимаем, что они могут себе позволить бросить на украинские фронты. Учитывая тот факт, что у них на складах есть достаточно всего.

Однозначно да. Есть специалисты, которые считают, что у них есть даже до 7 миллионов человек. Не забываем, что у них всегда была призывная компонентная. Кстати, нам тоже надо очень серьезно этот вопрос поднимать, потому что у них есть огромный ресурс людей, которые имеют элементарные навыки работы с тем самым автоматом Калашникова. Несколько гранат РПГ-7.

РПГ-7 – самый распространенный их противотанковый гранатомет. Изготовлено за всю историю его более 9 миллионов. МПЛ-50 – малая пехотная лопатка. Это то, что мы называем саперной лопаткой, это также оружие. И у них настолько глубокий культурный код их величия, империализма.

Они действительно верят, что воюют с украинским непонятным нацизмом. И за родину, за величие, за Путина умирали, умирают и будут умирать. Такова суровая действительность.

Что интересно относительно их потерь, сейчас имеем более 400 тысяч. Это потери просто колоссальные. Они для россиян самые большие с точки зрения современного существования и современной истории. Понимаем прекрасно, что они не считаются с жизнями своих военнослужащих. Есть критические потери для россиян от 1,5 до 3 миллионов. То есть до этой отметки мы можем даже не надеяться на то, что у российского общества могут возникнуть хотя бы какие-то вопросы? Потери уже и так, если смотреть логически, огромные. В то же время мы прекрасно понимаем, что у россиян той логики искать не стоит.

У россиян вообще не возникнет никакого вопроса. Пора наконец эту иллюзию развеять. С площадки на площадку мы обсуждаем одно и то же. Два года мы говорим, что "там что-то произойдет внизу". Никогда и ни при каких обстоятельствах.

Там может что-то произойти только при одном возможном случае – когда какая-то из верш Кремля решит использовать быдломассу для трансфера власти. Все! Не имеет этот народ исторического опыта борьбы со своей собственной властью.

Эти все примеры, что, мол, большевики снесли царя, то здесь есть один серьезный нюанс. Большевики – это бывшая интеллигенция или действующая интеллигенция того времени, которая верила в левые идеи и получала колоссальные финансовые ресурсы от немецкого генерального штаба времен Первой мировой войны.

Немцам очень надо было на Восточном фронте выводить царскую империю из войны. Вывели, вот и все. Это просто "правильно рассчитанное зерно упало на добротную почву".

Не может этот народ восстать. Ничего подобного, как это делают украинцы в части бесконечной нашей борьбы, начиная от Северина Наливайко, Устима Кармелюка. Этих повстанцев в нашей истории просто множество, вплоть до времен Майдана (2013 – 2014 годов – 24 Канал).

Россияне не могут это сделать. Не могут. Это иллюзия, этого никогда не будет. Точка.

Навального мог убить не Путин

Есть новость о смерти Навального в колонии. Понятно, что для нас это абсолютно ни на что не влияет. Однако Соединенные Штаты, Европейский Союз рассматривали Навального как кандидатуру, с которой можно играть. На фоне его смерти США говорят о новых санкциях. Германия неофициально раздумывает о передаче TAURUS. Можно ли это рассматривать так, что через него или через политиков пытаются вывести Россию из войны?

На мой взгляд, здесь будет сейчас очень много конспирологии, я не являюсь ее сторонником. Понимая, как работают московские механизмы, там у них внутри борьба за власть.

Важно! О смерти российского оппозиционера Алексея Навального стало известно 16 февраля. Его тело до сих пор не отдали родственникам.

Та группа кабинетов, которая проиграла раунд с Пригожиным – мы же понимаем, что Пригожин сам не восставал, была какая-то группа кабинетов, которая пробовала Путина на прочность – Путин этот раунд выиграл.

Опять-таки эта группа подставляет Путина. Его (Навального – 24 Канал) убили. Только я не сторонник концепции, что его убил Путин.

Я сторонник концепции, что есть группа, которая дошла до точки, что надо выходить из этой войны. В то же время в этом есть камень преткновения, который неприемлем – сам Путин, поэтому его решили подставлять.

Действительно, как красиво. Навальный умирает, о TAURUS заговорили, о дополнительных санкциях – также.

Однако есть нюанс, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Нормальный такой же имперец, как Путин (Навальный – 24 Канал). Ничем не отличается, подчеркиваю. Не надо им сочувствовать, не надо там искать персону, с которой возможен цивилизованный разговор. Невозможен.

Эту страну лечит только одно явление:

полный распад на 25 – 30 стран;

лишение ядерного оружия;

отсечение от нефти и газа.

Все, других сценариев нет. Должны ли мы быть критическими реалистами и искать точку выхода в этот момент, потому что нет решения на распад России? Однозначно, да.

Если смерть этого имперца все-таки даст результат хотя бы в части TAURUS – тогда это прекрасно.

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Распад России не входит в планы Запада

Мы, конечно, можем на это надеяться, но понимаем, что до распада России еще очень много работы. Может ли поражение в Украине стать тем катализатором, который позволит этой тюрьме народов распасться?

В обязательном порядке. В этом нет ни малейшего сомнения, именно поэтому и не спешат нам предоставлять оружие. Это главная причина, потому что распад России не входит в стратегические планы прежде всего США.

Два момента.

Расползание тактического ядерного оружия – это может произойти. Пригожин был на ядерном складе в "Воронеже-45", тогда не добрались до ядерных складов только потому, что оказалась очень серьезная автоматическая система защиты. Люди сопротивления не оказывали.

– это может произойти. Пригожин был на ядерном складе в "Воронеже-45", тогда не добрались до ядерных складов только потому, что оказалась очень серьезная автоматическая система защиты. Люди сопротивления не оказывали. Колоссально большая Сибирь, если мы вспомнили о ресурсах. Там 40% всего, начиная от нефти, газа, леса, золота, редкоземельных металлов и заканчивая перспективно самым ценным ресурсом, который будет в ближайшие два десятилетия – пресная вода. Кто это все добро отдаст новому субгегемону, которым себя видит, например, Китай?

Вот пока эта проблема не будет решена, Россию будут держать на плаву в состоянии ни живого, ни мертвого тела.

Жаль только, что ценой украинских жизней. Понимаем, что мы, к сожалению, не в положении гегемона. Относительно расползания тактического ядерного оружия, у Соединенных Штатов и других стран уже есть опыт распределения, есть опыт переговоров, как это оружие можно забрать.

Не совсем разделяю это мнение, потому что есть опыт мирного распада Советского Союза, где сразу во всех странах, где было ядерное оружие, появилась политическая вертикаль. Мир не был настолько радикализирован, каким он является сейчас.

Исламский фундаментализм – это также колоссальное зло, мы о нем немножко забыли. Не было такого явления, как ИГИЛ, Талибан, ХАМАС и Хезболла.

Извините, они все были, но не в таком состоянии агрессивной тональности, как сейчас.

Представляем, что резко власти не стало, а мы уже знаем, что бой за этот склад никто не дал. Сколько в мире найдется профессионалов, которые поборются за несколько ящиков снарядов?

Относительно стратегического оружия – согласен. 101 дивизия армии США именно на это и тренируется, чтобы все пусковые установки – 74 единицы, которые на территории России – быстро брать под контроль. Чтобы 28 подводных ракетоносцев, которые имеют ядерное оружие, быстро брать под контроль. И стратегические ракетоносцы Ту-95МС, которые могут внести ядерную ракету Х-102, также быстро брать под контроль. Это без проблем.

В то же время ядерных складов есть много, где взять столько сил и средств, даже у американцев? И вопрос, кто кого переигрывает? Это уже чистая тактика игры интеллекта. И учитывая то, насколько мир сейчас замкнулся, сколько есть самых современных технологий слежения, радиосвязи и тому подобное.

И этих радикализированных людей можно считать фанатиками, но их точно нельзя считать дураками. Где есть хотя бы одна гарантия, что хотя бы один снаряд не доедет до Нью-Йорка – и не как ядерный, а просто обложенный взрывчаткой – не взорвется? Вот кто может это гарантировать? И это очень серьезная проблема.

Почему тормозят поставки оружия

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что Запад был слишком оптимистично настроен относительно хода войны России против Украины в 2023 году. По его словам, на Западе считали, что если мы дадим украинцам необходимые боеприпасы и подготовку, то они победят. Неужели НАТО во главе с Соединенными Штатами, которые постоянно говорили о том, что Россия – это мощная сила, серьезно считали, что можно дать Украине несколько снарядов и на том одержать победу?

Ну, дали бы нам много оружия, а F-16 еще год назад могли начать работать. Год назад они уже могли работать. Американцы могут нам передать не менее 120 машин. Конечно, пилотов надо научить, инфраструктуру подготовить, оружие также надо подготовить. Там 105 показателей к машине, 105 показателей оружия. Это невероятно много.

Однако это все уже давным-давно можно было сделать. Не сделали. И причина та же самая неизменная. Боятся.

Мы еще не говорили о первом элементе – сам ядерный шантаж. Да, Путин по-настоящему шантажирует. Кто знает, где точка невозврата? 1962 год, тогда Хрущев по-настоящему шантажировал Америку.

Уже были вложены ядерные ключи в ракету Р-12, она готова была лететь в Вашингтон. Речь шла о часах, если не о минутах, чтобы не произошло апокалипсиса.

И Хрущеву ничего не угрожало, и СССР ничего не угрожало. А теперь угрожает и Путину, и России. Кто знает, что у них в головах. Простая, понятная аналогия. Хрущев готов был это сделать в эмоциональном состоянии, то почему Путин этого не сделает?

В чем Россия превосходит

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО и указал на необходимость защищаться всем вместе. Есть ли у оккупантов на это ресурсы сейчас? Учитывая то, что ВПК Европы сейчас не может изготовить то, что запланировали для нашего государства. Кажется, что этот промежуток времени – это такое окно возможностей для России.

Что такое окно возможностей для России? Россия имеет 2 – 3 стратегических момента преимущества над всеми нами:

огромный человеческий ресурс;

огромное количество старого советского хлама. Вот это – их потенциал. Они ничего нового строить не могут и не смогут, это также миф. Т-72 – не смогут, Т-80 – не смогут, Ту-95МС – не смогут, Ту-22М3 – не смогут. Тут лекцию отдельно можно прочитать. Однако этот низовой ресурс стрелкового оружия и людей Россия имеет огромный;

и самое главное преимущество – это просто не объяснимое, даже не желание, а умение оккупантов умирать.

Вот и все. Вот это – преимущество. Может ли быть у них там сотрясение мозга и удар в пехотном и частично техническом смысле по союзникам, то почему же не может быть? От сумасшедших можно ждать чего угодно. Сломает ли это что-то по-настоящему? Нет. Американцы имеют только одних Tomahawk/BGM-109 более 7 тысяч. Засыплют все.

Но опять-таки, а где точка невозврата? Прилетит один Tomahawk где-то в Подмосковье, разрушит там противоракетную систему "Нудоль" или "Амур". Поэтому Москва сразу скажет будто им объявили мировую войну и один ракетоноситель класса "Дельфин" – "огонь". И поверьте – все команду выполняют. Так будет, россияне все так устроены.

Но я немножко поиронизирую: а может уже и время попробовать НАТО на прочность, насколько оно крепкое по-настоящему?

Понимаем, что тех несколько сотен тысяч солдат, которые пойдут в сторону, скажем, того самого Сувалкского коридора, точно не придут в Украину и нам точно полегчает.

Норвежские исследователи рассмотрели различные сценарии войны против НАТО. Это может быть гибридное противостояние, разведка боем или рейдовая операция. Однако в отношении стран Балтии, учитывая их размер, россияне могут быстро оккупировать и взять под свой "ядерный зонтик", что может привести к этой точке невозврата. Тогда нужно будет выбирать: либо уступить, либо стать причиной потенциального ядерного противостояния. Ибо что мешает Путину в конце концов нажать на эту кнопку?

Разделяю ваше мнение. Я также нахожусь в стратегическом интеллектуальном тупике, причем уже два года. Не могу из него выйти. Все конструкции, которые разбираю, приводят к плохому сценарию. Персонально я не могу найти точку правильного выхода из этой ситуации. Мне не хватает ума.

Сложится ли такой сценарий, который мы сейчас рассматриваем? Никто не знает и у меня нет полноценного правильного ответа.

Путину нужна не живая сила

Россияне, кроме мобилизации, разными методами ищут людей из-за рубежа. Официально в рядах оккупантов есть от 200 до 300 наемников из Непала, неофициально – от 12 до 14 тысяч. Почему россияне не полагаются в этих вопросах на свои силы? Они же четко показали, что безразлично на жизнь своих военных. Для чего им наемники из Непала, Сирии, если это приводит к обсуждению этого в СМИ и потенциально к международным скандалам?

В 14 тысяч я не верю. Это полнокровная большая дивизия, очень колоссальная группировка. Даже если они рассредоточены, то такое количество людей не могло бы не проявиться на фронте. И хотя бы несколько из них не могли бы не попасть в плен. Идем от обратного. Поэтому здесь уже также есть определенная манипуляция и информационно-психологическая операция.

Почему это россиянам нужно? Дело не в самой живой силе. Нет, не здесь ответ. Ответ в пропаганде.

Они показывают прежде всего своей быдломашине, что они не одни в этом мире, что они якобы единственные в мире на стороне добра и борются с мировым гегемоном. А в мире будто бы есть множество стран, порабощенных народов, "страдающих от американского империализма" и ставших "на сторону добра и вместе с россиянами бок о бок сражаются за светлое будущее". Это классика Советского Союза.

Без пропаганды, без переноса собственной проблематики на широкую мировую общественность фюрер-тиран не будет иметь такой всенародной любви, которую он на эту минуту все же имеет. Это также соответствует действительности. Вопрос лишь в том, сумеет ли он получить эту любовь.

Мы посмотрим на выборах, будет ли объективное голосование за него, потому что это имеет очень большой вес. Не надо это недооценивать. Если будет 40%, то это одно, а будет 80% – это совсем другое. Нам надо, чтобы этот показатель был как можно ниже, потому что тогда легитимность самого фюрера будет поставлена под сомнение. Прежде всего между башнями Кремля. На самом деле ответ там, надо перестать смотреть на российский народ, как на какого-то "игрока".

Может ли Россия незаметно подготовиться к большому наступлению

В соцсетях есть определенный пул военных, которые говорят о том, что сейчас россияне пытаются максимально истощить наши Силы обороны. Прежде всего бросая отряды "Шторм-Z", заключенных, новомобилизованных. В то же время в России потенциально могут готовить несколько армейских корпусов, чтобы ударить с новой силой, начав масштабное наступление. Возможно ли незаметно подготовить несколько армейских корпусов, учитывая то, что это многотысячное войско?

Многотысячное, если говорится об армейском корпусе, а это от 40 тысяч, – практически невозможно. Ну как невозможно? Возможно, но вопрос в качестве подготовки этих войск. На мой взгляд, на эту минуту такая системная работа над большой группировкой – технически невозможна.

Почему? 1000 – 1200 оккупантов ежедневно замещают в Украине. До 30 тысяч личного состава мы истребляем в пределах месяца. Это безболезненно для них, без философии "вставай, страна огромная".

Мой персональный страх – как только Путин станет президентом, особенно если будет иметь высокую точку объективного голосования за себя, то есть получит объективных 80 – 85% всенародной любви, то может случиться "вставай, страна огромная". И это, действительно, – глубокая опасность.

Какое оружие могли усовершенствовать ВСУ

После захвата Авдеевки аналитики ISW писали, что город взяли в частности из-за того, что россияне смогли завоевать преимущество в воздухе. Но в тот же день, когда Александр Сырский заявил, что Силы обороны выходят из города, наши сбили на Восточном направлении 3 самолета, на следующий день – еще один, и вчера еще 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-35. С чем связано увеличение количества сбивания российских самолетов?

К слову. По состоянию на 21 февраля стало известно о сбивании очередного российского самолета – Су-34. Темпы работы Сил обороны Украины впечатляют.

Это означает, что у нас появилось достаточно средств зенитно-ракетной борьбы высокого качества. Самых качественных всего два – МИМ-104 Patriot и SAMP/T. Очень хорошие IRIS-T, несмотря на то, что старенькие. MIM-23 Hawk также довольно себя неплохо показали.

Но есть еще один нюанс. Проскакивала новость, что сумели интегрировать в пусковые установки "Бук" прекрасные американские ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-7 Sparrow, особенно Sidewinder.

Почему? Потому что пусковая установка "Бук" довольно подвижная, а тех ракет изготовлено с конца 50-х годов более 200 тысяч. Конечно, их нет в мире 200 тысяч, но есть столько, чтобы можно было превратить их в ежедневный расходный материал. Мне представляется, что именно там ответ. Хотя это аналитическая догадка, а не констатация факта.

Какие есть модификации ATACMS

NBC News написало, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS для ударов по оккупированному Крыму. Ракеты могут быть включены в первые пакеты помощи после одобрения финансирования для Украины. Но пока официальных заявлений не было. О каких версиях ATACMS может идти речь, насколько они могут облегчить жизнь нашим военным? Учитывая то, что на фоне этих разговоров Швеция предоставляет Украине самый большой пакет помощи, который содержит более 30 различных катеров – десантные, патрульные и тому подобное.

Катера и патрульные десантные корабли это такое дело. Они однозначно нужны, каждая единица оружия будет полезной, полезной и еще раз полезной.

Вкратце про ATACMS. Есть четыре главные комплектации М39, М39А1, М47 и М57И1.

Две первые комплектации М39, М39А1 – это кассетные, от 165 до 300 километров. Меньший радиус – 165 километров содержит 900 субэлементов М74 – выглядит как апельсин, когда рассыпается, скажем, над армейским аэродромом – там все горит, все уничтожается сечеными осколками и подобными. Тот, что имеет больший радиус, содержит всего 300 субэлементов. Но соответственно 300 километров.

– это кассетные, от 165 до 300 километров. Меньший радиус – 165 километров содержит 900 субэлементов М74 – выглядит как апельсин, когда рассыпается, скажем, над армейским аэродромом – там все горит, все уничтожается сечеными осколками и подобными. Тот, что имеет больший радиус, содержит всего 300 субэлементов. Но соответственно 300 километров. Две последние модификации М47 и М57И1 – там фугасные боевые части. Есть сверхсовременная ракета, но только в состоянии разработки, которая может (бить – 24 Канал) до 500 километров.

Здесь на самом деле ответы. Этих разных классов ATACMS декларируется от 2 до 4 тысяч на складах. Тысяча таких ракет кардинально меняют ситуацию. Особенно если их частота применения по дальним узловым станциям, особенно эшелонам, потому что почти все перевозится эшелонами.

Если это будет уничтожено, то вспоминаем: солдаты выигрывают битву, логистика выигрывает войну. Россияне сейчас битву за Авдеевку выиграли и если бы мы эту логистику по-настоящему уничтожили – все кардинально изменилось бы.