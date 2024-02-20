На момент смерти Навального, план был на стадии переосмысления под исправительную колонию №3 в Ямало-Ненецком округе. Об этом сообщили бойцы Корпуса и показали документы операции.

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Детали операции "Декабрь"

Согласно плану, Алексея Навального мы должны были отбить у конвоя по дороге в ИЧ-3 в Ямало-Ненецком округе силами нашей группы, а дальше вместе с ним немедленно должны были отправиться на приграничную территорию с Украиной, встретиться с разведкой РДК для пересечения границы и получения убежища,

– сообщает командир РДК.

В РДК отмечают действенность мер безопасности, которые были приняты ФСИН и ФСБ при перевозке российского оппозиционера.

"Дату и время этапирования несколько раз переносили, а в итоге оно началось внезапно, по прямому устному приказу главы ФСИН, и наша группа не успела выдвинуться в район запланированного начала операции", – отмечают в РДК.

Детали операции по освобождению Навального / фото Российский Добровольческий Корпус

Для чего РДК обнародовали эту информацию:

чтобы российские власти знали, что у Корпуса "длинные руки", а ресурсы и возможности растут ежедневно;

несмотря на то, что они не успели спасти Навального, партизаны работают над тем, чтобы вырвать из "лап режима" других российских политзаключенных, которые остаются в неволе;

вероятно, данные, которые оказались в руках РДК, помогут другим организациям, которые ведут борьбу против преступного режима Кремля.

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