На момент смерти Навального, план был на стадии переосмысления под исправительную колонию №3 в Ямало-Ненецком округе. Об этом сообщили бойцы Корпуса и показали документы операции.
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Детали операции "Декабрь"
Согласно плану, Алексея Навального мы должны были отбить у конвоя по дороге в ИЧ-3 в Ямало-Ненецком округе силами нашей группы, а дальше вместе с ним немедленно должны были отправиться на приграничную территорию с Украиной, встретиться с разведкой РДК для пересечения границы и получения убежища,
– сообщает командир РДК.
В РДК отмечают действенность мер безопасности, которые были приняты ФСИН и ФСБ при перевозке российского оппозиционера.
"Дату и время этапирования несколько раз переносили, а в итоге оно началось внезапно, по прямому устному приказу главы ФСИН, и наша группа не успела выдвинуться в район запланированного начала операции", – отмечают в РДК.
Детали операции по освобождению Навального / фото Российский Добровольческий Корпус
Для чего РДК обнародовали эту информацию:
- чтобы российские власти знали, что у Корпуса "длинные руки", а ресурсы и возможности растут ежедневно;
- несмотря на то, что они не успели спасти Навального, партизаны работают над тем, чтобы вырвать из "лап режима" других российских политзаключенных, которые остаются в неволе;
- вероятно, данные, которые оказались в руках РДК, помогут другим организациям, которые ведут борьбу против преступного режима Кремля.
Смерть Навального: что известно
- Согласно информации российских СМИ, российский оппозиционер умер 16 февраля после прогулки. Сначала ему стало плохо, а затем потерял сознание. Реанимация и прибывшие на место, медики – не помогли. Первой причиной смерти отметили отрыв тромба, а на следующий день было заявлено о "синдроме внезапной сердечной смерти". Врач, который занимался Навальным, выразил сомнение относительно такого вывода.
- Заключенные, которые находились в колонии с Навальным, высказывают свою версию событий. По словам одного из заключенных, оппозиционера, возможно, убили еще до вечера 15 февраля, поскольку в то время в тюрьме была проведена проверка, создан шум, усилена охрана и прибыли машины. В то же время 16 февраля все было спокойно и никто не видел присутствия медиков.
- Российские следователи после смерти Навального взяли его тело для проведения "экспертиз". Так, они отказываются отдавать тело покойного политика его родственникам, объясняя, что необходимо завершить все исследования.