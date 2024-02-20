На момент смерті Навального, план був на стадії переосмислення під виправну колонію №3 в Ямало-Ненецькому окрузі. Про це повідомили бійці Корпусу та показали документи операції.

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Деталі операції "Декабрь"

Згідно з планом, Олексія Навального ми мали відбити біля конвою дорогою до ІЧ-3 в Ямало-Ненецькому окрузі силами нашої групи, а далі разом з ним негайно мали вирушити на прикордонну територію з Україною, зустрітися з розвідкою РДК для перетину кордону та отримання притулку,

– повідомляє командир РДК.

У РДК відзначають дієвість заходів безпеки, що були вжиті ФСВП і ФСБ при перевезенні російського опозиціонера.

"Дату і час етапування кілька разів переносили, а в підсумку воно почалося раптово, за прямим усним наказом глави ФСВП, і наша група не встигла висунутися в район запланованого початку операції", – зазначають в РДК.

Деталі операції зі звільнення Навального / фото Російський Добровольчий Корпус

Для чого РДК оприлюднили цю інформацію:

щоб російська влада знала, що у Корпусу "довгі руки", а ресурси і можливості ростуть щодня;

попри те, що вони не встигли врятувати Навального, партизани працюють над тим, щоб вирвати з "лап режиму" інших російських політв'язнів, які залишаються в неволі;

ймовірно, дані, які виявилися в руках РДК, допоможуть іншим організаціям, які ведуть боротьбу проти злочинного режиму Кремля.

Смерть Навального: що відомо