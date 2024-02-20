На момент смерті Навального, план був на стадії переосмислення під виправну колонію №3 в Ямало-Ненецькому окрузі. Про це повідомили бійці Корпусу та показали документи операції.

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Деталі операції "Декабрь"

Згідно з планом, Олексія Навального ми мали відбити біля конвою дорогою до ІЧ-3 в Ямало-Ненецькому окрузі силами нашої групи, а далі разом з ним негайно мали вирушити на прикордонну територію з Україною, зустрітися з розвідкою РДК для перетину кордону та отримання притулку,
– повідомляє командир РДК.

У РДК відзначають дієвість заходів безпеки, що були вжиті ФСВП і ФСБ при перевезенні російського опозиціонера.

"Дату і час етапування кілька разів переносили, а в підсумку воно почалося раптово, за прямим усним наказом глави ФСВП, і наша група не встигла висунутися в район запланованого початку операції", – зазначають в РДК.

Деталі операції зі звільнення Навального / фото Російський Добровольчий Корпус

Для чого РДК оприлюднили цю інформацію:

  • щоб російська влада знала, що у Корпусу "довгі руки", а ресурси і можливості ростуть щодня;
  • попри те, що вони не встигли врятувати Навального, партизани працюють над тим, щоб вирвати з "лап режиму" інших російських політв'язнів, які залишаються в неволі;
  • ймовірно, дані, які виявилися в руках РДК, допоможуть іншим організаціям, які ведуть боротьбу проти злочинного режиму Кремля.

Смерть Навального: що відомо

  • Згідно з інформацією російських ЗМІ, російський опозиціонер помер 16 лютого після прогулянки. Спочатку йому стало погано, а потім втратив свідомість. Реанімація та медики, які прибули на місце – не допомогли. Першою причиною смерті зазначили відрив тромбу, а наступного дня було заявлено про "синдром раптової серцевої смерті". Лікар, який опікувався Навальним, висловив сумнів щодо такого висновку.
  • В'язні, які перебували у колонії з Навальним, висловлюють свою версію подій. За словами одного з ув'язнених, опозиціонера, можливо, вбили ще до вечора 15 лютого, оскільки в той час в тюрмі була проведена перевірка, створений шум, підсилено охорону та прибули машини. Водночас 16 лютого все було спокійно і ніхто не бачив присутності медиків.
  • Російські слідчі після смерті Навального взяли його тіло для проведення "експертиз". Так, вони відмовляються віддавати тіло покійного політика його родичам, пояснюючи, що необхідно завершити всі дослідження.