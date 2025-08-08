В России оборвалась канатная дорога с людьми
- В Нальчике, Россия, оборвалась канатная дорога с людьми.
- Есть пострадавшие.
В российском Нальчике случилась чрезвычайная ситуация. Там оборвалась канатная дорога, на которой находились люди.
О происшествии в столице Кабардино-Балкарии сообщает ряд российских телеграмм-каналов. Информации о погибших нет. Однако, говорят, есть раненые, передает 24 Канал.
Что известно об обрыве канатной дороги в Нальчике?
По меньшей мере 10 человек получили травмы. Часть пассажиров зависла в воздухе. Они ждут помощи спасателей.
Обрыв канатной дороги в Нальчике: смотрите видео
Что происходит в городе: смотрите видео
Люди ждут спасения: смотрите видео
