Несколько районов ушли под воду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Какие последствия сильного ливня в Сочи?
Уровень воды поднялся в нескольких местных реках. Грязная вода затопила дороги, а в городе из-за этого звучала сирена.
Падали от непогоды и деревья. Одно из них остановило движение по федеральной трассе и вызвало пробки и полный транспортный коллапс.
Также было подтоплено несколько придомовых участков, больницу, туристические базы. Течением сносило и автомобили.
К слову, недавно у побережья Сочи заметили два огромных торнадо. Они почти приблизились к пляжам.