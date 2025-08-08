Несколько районов ушли под воду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также В российском Сочи "жженая" чача убила 10 туристов: умерли целые семьи

Какие последствия сильного ливня в Сочи?

Уровень воды поднялся в нескольких местных реках. Грязная вода затопила дороги, а в городе из-за этого звучала сирена.

Потоп в Сочи: смотрите видео

Сочи накрыла мощная непогода: смотрите видео

Падали от непогоды и деревья. Одно из них остановило движение по федеральной трассе и вызвало пробки и полный транспортный коллапс.

Потоп в Сочи: смотрите видео

Сочи ушло под воду: смотрите видео

Также было подтоплено несколько придомовых участков, больницу, туристические базы. Течением сносило и автомобили.

Затопленное Сочи: смотрите видео

К слову, недавно у побережья Сочи заметили два огромных торнадо. Они почти приблизились к пляжам.