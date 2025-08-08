Декілька районів пішли під воду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також У російському Сочі "палена" чача вбила 10 туристів: померли цілі родини
Які наслідки сильної зливи у Сочі?
Рівень води піднявся у кількох місцевих річках. Брудна вода затопила дороги, а у місті через це лунала сирена.
Потоп у Сочі: дивіться відео
Сочі накрила потужна негода: дивіться відео
Падали від негоди й дерева. Одне із них зупинило рух федеральною трасою та спричинило затори та повний транспортний колапс.
Потоп у Сочі: дивіться відео
Сочі пішло під воду: дивіться відео
Також було підтоплено декілька прибудинкових ділянок, лікарню, туристичні бази. Течією зносило й автомобілі.
Затоплене Сочі: дивіться відео
До слова, нещодавно біля узбережжя Сочі помітили два велетенські торнадо. Вони майже наблизилися до пляжів.