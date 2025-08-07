Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також У дитячому таборі на Львівщині – масове отруєння: кількість дітей у лікарнях зросла

Що відомо про масове отруєння у Сочі?

Так, "паленою" чачою під виглядом домашнього вина торгували на ринку "Козачий" в селищі Сіріус дві жінки – 71-річна бабуся та її 30-річна онука. Обох вже відправили під варту до початку жовтня.

Вживання сурогату стало смертельним, зокрема, для цілої сім'ї з Підмосков'я. Відпочивальники випили по чарці ввечері, а вже наступного дня відчули себе недобре. Спочатку родина списала все на похмілля, але вже до вечора вони не могли стояти, говорити та постійно непритомніли. В їхній крові знайшли метанол.

Схожим чином загинула і сім'я з Комсомольська-на-Амурі. Подружжя відпочивало у Сочі з доньками 13 та 4 років. Вже перед самим від'їздом вони вирішили випити місцевої чачі. Невдовзі у під'їзді жінці стало зле і вона померла. Чоловіка вдалося доправити до лікарні у Воронежі. Проте там у нього зник зір, відмовили нирки, а опісля він впав у кому та помер.

Також повідомляється про смерть двох туристок з Челябінська, а також чоловіка, який розпивав алкоголь разом з дружиною. Останню врятувало те, що вона випила всього одну склянку.

Ймовірно, підозрювана жінка не виготовляла алкоголь сама, а купувала його у одних і тих же постачальників. Жертв може бути і більше, в тому числі серед туристів з різних регіонів.

До слова, у липні на тимчасово окупованих територіях російські військові отруїлися водою, яку їм привезли нібито волонтери. Тоді також не обійшлося без жертв.