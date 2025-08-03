У російських телеграм-каналах опублікували кадри торнадо та назвали їх "жахливими", передає 24 Канал.

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Що відомо про торнадо у Сочі?

На опублікованому у мережі відео видно аж дві воронки над морем.

До берега смерчі не дісталися.

Торнадо у Сочі: дивіться відео

Окрім того, Сочі опинилося під водою. Місцева влада повідомила про "серйозні підтоплення" десятків будинків і дворів.

Через потоп триває евакуація населення.

Кажуть, що нібито ніхто не постраждав ані через смерчі, ані через паводкові дощі та грози.

Нагадаємо, що на іншому кінці Росії декілька днів тому стався потужний землетрус. Від поштовхів магнітудою 8,8 здригнулася Камчатка. Після того там прокинувся вулкан Ключевська Сопка.

Стверджують, що постраждалих унаслідок стихії у Росії немає. Водночас сейсмологи обіцяють регіону афтершоки ще впродовж тривалого часу.