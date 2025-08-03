Також евакуйовано групу туристів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про паводки на Кубані?

На Кубані, що у Росії, завалився автомобільний міст, що вів у село Фанагорійське у Гарячому Ключі.

У заторі застрягли 15 авто. Пасажирів переправлять через воду на транспорті високої прохідності. Авто, вочевидь, доведеться покинути.

Це вже не перший обвал мосту на Кубані. До цього міст змило у Лєрмонтово Туапсинського району.

Обвал мосту у Лєрмонтово: дивіться відео

З урочища "Поднависла" евакуюють групу з 17 туристів. Одна з учасниць походу зламала ногу. Її група виявилася відрізаною від берега через затоплення. Також евакуювали 63 дітей з дитячого табору.

Причиною цих проблем стала річка Чепсі, яка вийшла з берегів, затопивши до того ж 13 дворів і 6 будинків.

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