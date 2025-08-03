Также эвакуирована группа туристов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о паводках на Кубани?
На Кубани, что в России, рухнул автомобильный мост, что вел в село Фанагорийское в Горячем Ключе.
В пробке застряли 15 авто. Пассажиров переправят через воду на транспорте высокой проходимости. Авто, очевидно, придется покинуть.
Это уже не первый обвал моста на Кубани. До этого мост смыло в Лермонтово Туапсинского района.
Обвал моста в Лермонтово: смотрите видео
Из урочища "Поднависла" эвакуируют группу из 17 туристов. Одна из участниц похода сломала ногу. Ее группа оказалась отрезанной от берега из-за затопления. Также эвакуировали 63 детей из детского лагеря.
Причиной этих проблем стала река Чепси, которая вышла из берегов, затопив к тому же 13 дворов и 6 домов.
Наводнение на Кубани