Российские активисты требуют у них извинений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как девушки развлекались на фоне горящей нефтебазы в Адлере?

21-летнюю Дашу и 19-летнюю Карину доставили в отделение полиции. Они снимали видео для TikTok на фоне горящей нефтебазы в Адлере под песню "Малиновый рассвет" ("Малиновый рассвет"). Также задержали парня, который есть на видео.

Видео разлетелось по сети, российские активисты требовали у девушек извинений.

Девушка, которая снимала видео теперь вынуждена оплачивать штраф в размере до 30 тысяч рублей. Она признала вину и сказала, что на момент съемки была в состоянии опьянения.

Девушки развлекаются на фоне пожара на нефтебазе в Адлере: смотрите видео

Полиция заставила авторов видео извиняться: смотрите видео

К слову, пожар на нефтебазе в Адлере тушили аж 12 часов. Она расположена вблизи аэропорта Сочи, там хранилось авиатопливо. Теперь самолеты вынуждены делать дополнительные посадки в других аэропортах, чтобы дозаправиться.



Нефтебаза возле Сочи после атаки БпЛА / Фото из соцсетей