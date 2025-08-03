В российских телеграмм-каналах опубликовали кадры торнадо и назвали их "ужасными", передает 24 Канал.

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Что известно о торнадо в Сочи?

На опубликованном в сети видео видно аж две воронки над морем.

До берега смерчи не добрались.

Торнадо в Сочи: смотрите видео

Кроме того, Сочи оказалось под водой. Местные власти сообщили о "серьезных подтоплениях" десятков домов и дворов.

Из-за потопа продолжается эвакуация населения.

Говорят, что якобы никто не пострадал ни из-за смерчей, ни из-за паводковых дождей и гроз.

Напомним, что на другом конце России несколько дней назад произошло мощное землетрясение. От толчков магнитудой 8,8 содрогнулась Камчатка. После того там проснулся вулкан Ключевская Сопка.

Утверждают, что пострадавших в результате стихии в России нет. В то же время сейсмологи обещают региону афтершоки еще в течение длительного времени.