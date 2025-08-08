О происшествии в столице Кабардино-Балкарии сообщает ряд российских телеграмм-каналов. Информации о погибших нет. Однако, говорят, есть раненые, передает 24 Канал.

Что известно об обрыве канатной дороги в Нальчике?

По меньшей мере 10 человек получили травмы. Часть пассажиров зависла в воздухе. Они ждут помощи спасателей.

Обрыв канатной дороги в Нальчике: смотрите видео

Что происходит в городе: смотрите видео

Люди ждут спасения: смотрите видео

