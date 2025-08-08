У російському Нальчику трапилася надзвичайна ситуація. Там обірвалася канатна дорога, на якій перебували люди.

Про подію у столиці Кабардино-Балкарії повідомляє низка російських телеграм-каналів. Інформації про загиблих немає. Однак, кажуть, є поранені, передає 24 Канал.

Що відомо про обрив канатної дороги у Нальчику?

Щонайменше 10 людей отримали травми. Частина пасажирів зависла у повітрі. Вони чекають на допомогу рятувальників.

Обрив канатної дороги у Нальчику: дивіться відео

Що відбувається у місті: дивіться відео

Люди чекають порятунку: дивіться відео

