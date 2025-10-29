Цинический удар по детям и врачам: россияне из артиллерии обстреляли детскую больницу в Херсоне
- Утром 29 октября россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне, пострадали 9 человек.
- Херсонская прокуратура начала расследование военного преступления, здание больницы и соседние сооружения значительно повреждены.
Утром в среду, 29 октября, российские оккупанты обстреляли Херсон. Из-за атаки на гражданский объект пострадали люди, в том числе ребенок.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.
Где произошла вражеская атака на людей в Херсоне 29 октября?
Враг цинично ударил по гражданским жителям Херсона с временно оккупированного левобережья области около 09:20. Под удар попала детская больница в Днепровском районе.
В результате атаки из артиллерии пострадали всего 9 человек, среди них трое медработников и четверо детей. Состояние женщин 56 и 66 лет – средне тяжелое, они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У 41-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и грудной клетки. У 9-летней девочки, которая получила минно-взрывную травму и ранение ноги. Людям оказали медицинскую помощь.
Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование военного преступления. Во время атаки на больницу там находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. Из-за взрывной волны здание больницы серьезно повреждено, также пострадали соседние сооружения.
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что удар по Херсону является очередным военным преступлением России, которая грубо нарушает международное гуманитарное право.
Отметим! За утро россияне по меньшей мере три раза обстреляли Херсон.
Как живет Херсон в условиях постоянных обстрелов?
24 октября российские войска осуществили массированный обстрел Херсона, тогда погибли два человека. Обстрелы повредили линии электротранспорта в Корабельном районе. В тот день город попал под атаку "Градов". Когда на место прибыли спасатели, враг пытался ударить по ним FPV-дронами.
В городе есть проблемы с поставками газа. Оккупанты ранее перебили газопровод. Поэтому в некоторых районах газ есть, в некоторых – нет. Света так же может не быть несколько дней или даже неделю.
15 октября оккупанты атаковали гуманитарный конвой ООН в Херсонской области, используя дроны и артиллерию. Один из автомобилей гуманитарной миссии был уничтожен. В момент прицельного обстрела в группе был итальянский чиновник.