В Чаплино одного ребенка убила ракета у него дома, другой – сгорел в авто у вокзала

Во время атаки поселка Чаплино на Днепропетровщине россия убила еще двоих детей. В результате обстрелов погибли мальчики в возрасте 11 и 6 лет.

Первая леди Елена Зеленская отметила, что россия продолжает убивать украинских детей. А особенно государство-террорист хотело причинить горе на День Независимости.

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Что известно о детях, погибших вчера на Днепропетровщине

11-летний мальчик погиб у себя дома в поселке Чаплино. В результате ракетного удара дом завалился и под завалами оказались 3 человека – мама и двое детей. Один из них, 11-летний мальчик, погиб.

Второй мальчик в возрасте 6 лет погиб при обстреле железнодорожной станции. Он сидел в машине, сгоревшей дотла в результате ракетного удара.

Мама и два мальчика были дома в поселке Чаплино, когда прилетела первая российская ракета. Из-под завалов достали соседи. Но не всех живыми – 11-летний ребенок погиб... Следующие российские ракеты, попавшие в местную железнодорожную станцию, убили еще одного ребенка – шестилетний мальчик сгорел в авто рядом,

– рассказала Елена Зеленская.

Подробности военного преступления россии в Чаплино

24 августа, в День Независимости, россияне беспощадно обстреливали украинские города. Особенно трагическим был день на Днепропетровщине.

В обед в поселке Чаплино Синельниковского района одна из ракет попала в частный дом, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей. К сожалению, мальчик 2011 года рождения погиб.

Позже россия ударила по пассажирским вагонам на станции Чаплино, из-за чего загорелись 4 вагона. Сначала было известно о 15 погибших и 50 раненых, но Владимир Зеленский сразу предупредил, что количество погибших может возрасти.

Вечером президент сообщил однако, что умерли 22 человека, среди которых 5 заживо сгорели в стоящем неподалеку автомобиле.

После завершения всех поисково-спасательных работ цифра погибших выросла до 25. Еще есть 31 раненый человек.

Елена Зеленская рассказала, что самая молодая пострадавшая, которая находится в больнице – двухлетняя девочка.

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