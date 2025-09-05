Россия продолжает террор Украины. В пятницу, 5 сентября, под прицел противника попала Новгород-Северская община Черниговской области.

Есть попадания по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует 24 Канал.

Что известно об обстреле Черниговщины?

Оккупанты утром 5 сентября атаковали дронами Новгород-Северскую общину. Указывается, что зафиксировано попадание по критической инфраструктуре.

Предварительно без энергоснабжения часть населенных пунктов района,

– указывает Селиверстов.

По его словам, критически важные заведения переводятся на альтернативное электроснабжение. В случае необходимости, будут развернуты пункты несокрушимости.

