5 сентября, 11:20
Враг атаковал Черниговскую область: есть попадания по критической инфраструктуре, часть региона без света

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В результате атаки дронами по Новгород-Северской общине на Черниговщине повреждена критическая инфраструктура.
  • Часть региона осталась без электроэнергетики.

Россия продолжает террор Украины. В пятницу, 5 сентября, под прицел противника попала Новгород-Северская община Черниговской области.

Есть попадания по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует 24 Канал.

Что известно об обстреле Черниговщины?

Оккупанты утром 5 сентября атаковали дронами Новгород-Северскую общину. Указывается, что зафиксировано попадание по критической инфраструктуре.

Предварительно без энергоснабжения часть населенных пунктов района,
– указывает Селиверстов.

По его словам, критически важные заведения переводятся на альтернативное электроснабжение. В случае необходимости, будут развернуты пункты несокрушимости.

Атака по Украине 5 сентября: основное

  • В ночь на 5 сентября российская армия атаковала 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
  • Также враг терроризировал 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 и управляемой авиационной ракетой Х-59.
  • По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БпЛА на 10 локациях.