5 вересня, 11:20
Ворог атакував Чернігівщину: є влучання по критичній інфраструктурі, частина регіону без світла

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Внаслідок атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині пошкоджено критичну інфраструктуру.
  • Частина регіону залишилася без електроенергії.

Росія продовжує терор України. В п'ятницю, 5 вересня, під приціл противника потрапила Новгород-Сіверська громада Чернігівської області.

Є влучання по критичній інфраструктурі. Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує 24 Канал.

Що відомо про обстріл Чернігівщини?

Окупанти зранку 5 вересня атакували дронами Новгород-Сіверську громаду. Вказується, що зафіксовано влучання по критичній інфраструктурі.

Попередньо без енергопостачання частина населених пунктів району, 
– вказує  Селіверстов.

За його словами, критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. У разі потреби, будуть розгорнуто пункти незламності.

Атака по Україні 5 вересня: основне

  • У ніч проти 5 вересня російська армія атакувала 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
  • Також ворог тероризував 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59.
  • За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.