Ворог атакував Чернігівщину: є влучання по критичній інфраструктурі, частина регіону без світла
- Внаслідок атаки дронами по Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині пошкоджено критичну інфраструктуру.
- Частина регіону залишилася без електроенергії.
Росія продовжує терор України. В п'ятницю, 5 вересня, під приціл противника потрапила Новгород-Сіверська громада Чернігівської області.
Є влучання по критичній інфраструктурі. Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує 24 Канал.
Дивіться також Росія вдарила по об'єктах критичної та промислової інфраструктури на Сумщині
Що відомо про обстріл Чернігівщини?
Окупанти зранку 5 вересня атакували дронами Новгород-Сіверську громаду. Вказується, що зафіксовано влучання по критичній інфраструктурі.
Попередньо без енергопостачання частина населених пунктів району,
– вказує Селіверстов.
За його словами, критично важливі заклади переводяться на альтернативне електропостачання. У разі потреби, будуть розгорнуто пункти незламності.
Дивіться також Нічна атака по Дніпру: ворог поцілив по підприємству, спалахнули пожежі
Атака по Україні 5 вересня: основне
- У ніч проти 5 вересня російська армія атакувала 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
- Також ворог тероризував 6-ма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59.
- За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.