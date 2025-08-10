Ночью 10 августа несколько населенных пунктов Чугуевского района подверглись атакам врага. Среди целей оккупантов был детский сад.

Всего зафиксировано 5 пожаров в Чугуевском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области и Общественное.

Что известно об обстрелах Чугуевского района?

Ночью 10 августа несколько населенных пунктов Чугуевского района оказались под ударами вражеских ударных БпЛА. В результате вспыхнуло 5 пожаров в самом Чугуеве, селах Раздольное Змиевской громады и Мартовое Печенежской громады.

Горели детское дошкольное учебное заведение, складское здание, пожнивные остатки на поле и сухая трава на открытой местности.

К счастью, никто не пострадал.

Первый взрыв в Чугуевской громаде прогремел в 01:11, а за ним с интервалом 1-2 минуты прозвучало еще 2 взрыва. По сообщениям Воздушных сил ВСУ дроны двигались из Белгородской области. Мониторинговые телеграмм-каналы написали о ликвидации всех дронов в Харьковской области в 02:43. Его, вероятно, сбили именно возле Чугуева, где он в последний раз фиксировался.