Вночі 10 серпня кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали атак ворога. Серед цілей окупантів був дитячий садок.

Загалом зафіксовано 5 пожеж у Чугуївському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС у Харківській області та Суспільне.

Що відомо про обстріли Чугуївського району?

Вночі 10 серпня кілька населених пунктів Чугуївського району опинилися під ударами ворожих ударних БпЛА. Внаслідок цього спалахнуло 5 пожеж у самому Чугуєві, селах Роздольне Зміївської громади та Мартове Печенізької громади.

Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості.

На щастя, ніхто не постраждав.

Перший вибух у Чугуївській громаді пролунав о 01:11, а за ним з інтервалом 1 – 2 хвилини пролунало ще 2 вибухи. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ дрони рухалися з Бєлгородської області. Моніторингові телеграм-канали написали про ліквідацію усіх дронів у Харківській області о 02:43. Його, ймовірно, збили саме біля Чугуєва, де він востаннє фіксувався.