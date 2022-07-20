Пожилые супруги и 13-летний парень: детали о погибших и пострадавших в Харькове
оккупанты 20 июля в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеской атаки погибли три человека, среди них 13-летний мальчик и пожилые супруги. Кто еще пострадал – читайте в статье.
Детали об ударе в Харькове рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко с места происшествия. Она говорит, что россияне нанесли два удара по Салтовке.
К теме Смертельный удар по Харькову: эксклюзивные кадры из обстрелянной Салтовки
По ее словам, не обошлось без жертв и раненых.
Известно, что погибли пожилые супруги – 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. Они в момент удара сидели на остановке, где ждали общественный транспорт.
Также россияне убили 13-летнего мальчика. Над его телом сидел отец и долго читал молитву. Только после этого забрали тела убитых,
– сказала Черненко.
Отец читает молитву над телом 13-летнего сына / Фото Анны Черненко, 24 канал
В результате удара ранена и его сестра. Также пострадала у остановки 72-летняя женщина. Их жизни сейчас пытаются спасти в больнице.
Корреспондентка добавила, что последствия взрыва значительны. Там не только разбита остановка, но и мечеть, спортивный клуб и коммерческое помещение.
Смотрите фото последствий удара в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал
Анна Черненко рассказала об обстреле Харькова 20 июля: видео
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Вечером 19 июля в Харькове тоже было очень громко – звучали звуки взрывов. Местные жители сообщали о взрывах в районе Салтовки, там были видны клубы дыма. Также взрывы слышались и в других районах города и даже в регионе. Официальная информация от власти не поступала.
- Также в этот же день российские оккупанты обстреляли Чугуевщину. По ее словам, захватчики попали в многоэтажку.
- Отметим, что мирное население Харьковщины подвергается постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов. Утром 19 июля враг обстрелял село Мосьпаново, 2 человека получили ранения – их госпитализировали в медицинские учреждения.
- А накануне в 3 часа ночи россияне обстреляли село Коробочкино, после 4 утра оккупанты нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, вспыхнули пожары.