Пожилые супруги и 13-летний парень: детали о погибших и пострадавших в Харькове

оккупанты 20 июля в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеской атаки погибли три человека, среди них 13-летний мальчик и пожилые супруги. Кто еще пострадал – читайте в статье.

Детали об ударе в Харькове рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко с места происшествия. Она говорит, что россияне нанесли два удара по Салтовке.

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По ее словам, не обошлось без жертв и раненых.

Известно, что погибли пожилые супруги – 69-летний мужчина и 68-летняя женщина. Они в момент удара сидели на остановке, где ждали общественный транспорт.

Также россияне убили 13-летнего мальчика. Над его телом сидел отец и долго читал молитву. Только после этого забрали тела убитых,

– сказала Черненко.



Отец читает молитву над телом 13-летнего сына / Фото Анны Черненко, 24 канал

В результате удара ранена и его сестра. Также пострадала у остановки 72-летняя женщина. Их жизни сейчас пытаются спасти в больнице.

Корреспондентка добавила, что последствия взрыва значительны. Там не только разбита остановка, но и мечеть, спортивный клуб и коммерческое помещение.

Смотрите фото последствий удара в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал



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