российские изверги продолжают бить по мирным жителям Украины, в очередной раз доказывая, что россия устроила геноцид украинцев. Их военные не имеют смелости воевать с нашими защитниками, а потому бьют по беззащитным гражданским.

К теме В результате утреннего обстрела Харькова – 3 погибших, среди них – 13-летний мальчик

Жертвы утреннего обстрела города

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, российские изверги били по Салтовскому району Харькова. В результате циничных обстрелов оккупантов погиб 13-летний мальчик.

Отец молится над телом погибшего сына / Фото Анны Черненко, 24 канал

По словам очевидцев, отец погибшего 13-летнего подростка в Харькове более 2 часов читал молитвы над телом сына. Убитый горем мужчина все время держал его за руку.

Также известно, что этот ужасный обстрел российскими оккупантами унес жизни мужчины и женщины. Кроме того, ранение получила 72-летняя жительница Харькова.

Жертвы утреннего российского обстрела Харькова / Фото Анны Черненко, 24 канал

Ударили после воздушной тревоги

Об ужасной атаке стало известно около 09:01. Отмечается, что обстрелы произошли уже после воздушной тревоги. На месте ужасной трагедии работают экстренные службы.



Ужасные последствия разрушений в результате обстрела / Фото Анны Черненко, 24 канал



российские оккупанты продолжают бить по жилым районам / Фото Анны Черненко, 24 канал



Обстрел произошел после воздушной тревоги / Фото Анны Черненко, 24 канал

На месте работают экстренные службы / Фото Анны Черненко, 24 канал

Оккупанты били по Салтовке "Ураганами"

Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что предварительные данные свидетельствуют об атаке города с реактивных систем залпового огня "Ураган". Поскольку российские изверги часто бьют по Харькову именно из РСЗО, то сигналы о воздушной тревоге начинают раздаваться уже после нее.

Он призвал жителей не игнорировать сирены воздушной тревоги. Однако подчеркнул, что в случае воздушной опасности необходимо немедленно найти безопасное место и находиться там до отбоя.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Вечером 19 июля стали сообщать о взрывах в разных районах Харькова и области. Местные жители отметили, что взрывы раздаются в районе Салтовки – там видны клубы дыма.

Также взрывы слышались и в других районах города и даже в регионе. Однако, по предварительной информации, это "отлеты". Официального комментария от местных властей пока нет.

Корреспондент из Харькова Анна Черненко сообщила, что вчера, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Чугуевский район. По ее словам, захватчики попали в многоэтажку.

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