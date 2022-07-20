Літнє подружжя та 13-річний хлопець: деталі про загиблих і постраждалих у Харкові

окупанти 20 липня вчергове обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, серед них 13-річний хлопчик та літнє подружжя. Хто ще постраждав – читайте у статті.

Деталі щодо удару у Харкові розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з місця події. Вона каже, що росіяни завдали два удари по Салтівці.

До теми Смертельний удар по Харкову: ексклюзивні кадри з обстріляної Салтівки

За її словами, не обійшлося без жертв та поранених.

Відомо, що загинуло літнє подружжя – 69-річний чоловік та 68-річна жінка. Вони в момент удару сиділи на зупинці, де чекали громадський транспорт.

Також росіяни вбили 13-річного хлопчика. Над його тілом сидів тато і дуже довго читав молитву. Лише після цього забрали тіла вбитих,

– сказала Черненко.



Тато читає молитву над тілом 13-річного сина / Фото Анни Черненко, 24 канал

Внаслідок удару поранена і його сестра. Також постраждала біля зупинки 72-річна жінка. Їх життя зараз намагаються врятувати у лікарні.

Кореспондентка додала, що наслідки від вибуху значні. Там не лише розбита зупинка, а й мечеть, спортивний клуб та комерційне приміщення.

Дивіться фото наслідків удару у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал



Ситуація на Харківщині: останні новини