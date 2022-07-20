Літнє подружжя та 13-річний хлопець: деталі про загиблих і постраждалих у Харкові
окупанти 20 липня вчергове обстріляли Харків. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, серед них 13-річний хлопчик та літнє подружжя. Хто ще постраждав – читайте у статті.
Деталі щодо удару у Харкові розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з місця події. Вона каже, що росіяни завдали два удари по Салтівці.
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За її словами, не обійшлося без жертв та поранених.
Відомо, що загинуло літнє подружжя – 69-річний чоловік та 68-річна жінка. Вони в момент удару сиділи на зупинці, де чекали громадський транспорт.
Також росіяни вбили 13-річного хлопчика. Над його тілом сидів тато і дуже довго читав молитву. Лише після цього забрали тіла вбитих,
– сказала Черненко.
Тато читає молитву над тілом 13-річного сина / Фото Анни Черненко, 24 канал
Внаслідок удару поранена і його сестра. Також постраждала біля зупинки 72-річна жінка. Їх життя зараз намагаються врятувати у лікарні.
Кореспондентка додала, що наслідки від вибуху значні. Там не лише розбита зупинка, а й мечеть, спортивний клуб та комерційне приміщення.
Дивіться фото наслідків удару у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Ввечері 19 липня у Харкові також було дуже гучно – лунали звуки вибухів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі Салтівки, там було видно клуби диму. Також вибухи чули й в інших районах міста і навіть в регіоні. Офіційної інформації від влади не надходило.
- Також цього ж дня російські окупанти обстріляли Чугуївщину. За її словами, загарбники влучили у багатоповерхівку.
- Зазначимо, що мирне населення Харківщини потерпає від постійних обстрілів з боку російських окупантів. Зранку 19 липня ворог обстріляв село Мосьпанове, 2 людей отримали поранення – їх госпіталізували до медичних установ.
- А напередодні о 3 годині ночі росіяни обстріляли село Коробочкине, після 4 ранку окупанти завдали ракетного удару по селу Клугино-Башкирівка Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, спалахнули пожежі.