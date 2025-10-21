Укр Рус
Разбитые газовые сети и частные дома: россияне выпустили шесть КАБов по Харькову
21 октября, 15:43
Разбитые газовые сети и частные дома: россияне выпустили шесть КАБов по Харькову

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В результате ночного обстрела Харькова россиянами повреждено более десяти частных домов и коммунальные сети, но электроснабжение не пострадало.
  • Зафиксировано попадание шести КАБов, взрывы прозвучали на юго-восточной окраине города, и по меньшей мере 11 человек нуждались в помощи из-за острой стрессовой реакции.

В результате ночного обстрела Харькова россиянами повреждены сети нескольких коммунальных предприятий и более десяти частных домов. Впрочем электроснабжение в городе не пострадало.

Во время ночной атаки с 20 на 21 октября россияне разбили сети "Горсвета" и повредили газопроводные сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Харьков.

Что известно о ночном обстреле?

По словам городского головы Игоря Терехова, ночь на 21 октября была чрезвычайно тяжелой для харьковчан. Было попадание шести КАБов.

Как уточнил Терехов, взрывы прозвучали около полуночи на юго-восточной окраине города.

Кроме разрушения нескольких коммунальных предприятий, россияне полностью уничтожили один частный дом, а еще 14 повреждены – в них выбиты окна и разбиты крыши.

На месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий ночного обстрела.

В областной прокуратуре сообщают, что по меньшей мере 11 человек обратились за помощью в соответствующие учреждения из-за острой стрессовой реакции.

Что известно о российском обстреле в ночь 21 октября?

  • В ночь на 21 октября россияне обстреливали Украину ракетами и почти сотней БПЛА. Силы ПВО уничтожили 58 целей, однако зафиксировано попадание в 10 населенных пунктах и падение обломков.

  • В Черкасской области были атакованы объекты критической инфраструктуры, в результате чего вспыхнул пожар. В то же время ПВО сбила три российских дрона, сообщили в ОВА. Жертв нет.

  • Кроме сотни ударных беспилотников, россияне применили ночью две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" и четыре зенитные управляемые ракеты С-300, которые запустили из Брянской и Курской областей.