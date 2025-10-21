Внаслідок нічного обстрілу Харкова росіянами пошкоджено мережі кількох комунальних підприємств та понад десять приватних будинків. Втім електропостачання у місті не постраждало.

Під нас нічної атаки з 20 на 21 жовтня росіяни розтрощили мережі "Міськсвітла" та пошкодили газопровідні мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Харків.

Що відомо про нічний обстріл?

За словами міського голови Ігоря Терехова, ніч на 21 жовтня була надзвичайно важкою для харків'ян. Було влучання шести КАБів.

Як уточнив Терехов, вибухи пролунали близько опівночі на південно-східній околиці міста.

Окрім руйнації кількох комунальних підприємств, росіяни вщент знищили один приватний будинок, а ще 14 пошкоджено – у них вибиті вікна та потрощені дахи.

На місці працюють відповідні служби задля ліквідації наслідків нічного обстрілу.

В обласній прокуратурі повідомляють, що щонайменше 11 осіб звернулись за допомогою до відповідних закладів через гостру стресову реакцію.

Що відомо про російський обстріл в ніч 21 жовтня?