Про головні події 20 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, а також просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Росіяни просунулися відразу біля 3 населених пунктів
– ідеться в повідомленні.
Дрони масовано атакували Ростовську область у Росії
Росія вгатила КАБами по Харкову
Вночі 21 жовтня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті. За їхніми даними, окупаційні війська мають просування біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського,
У телеграм-каналах писали, що чути гуркіт вибухів було на північ від Ростова, від Чалтиря до Новочеркаська. Вказувалося, що "щось голосно вибухнуло" над центром Батайська. Зазначалося, що 6 вибухів чув майже весь Ростов та Аксай. РосЗМІ пишуть про роботу ППО.
Росія вгатила КАБами по Харкову. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що є попередня інформація про влучання у приватний сектор Індустріального району. Постраждало 9 людей.
КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. Наразі триває обстеження місця влучання. Крім цього, підтверджено удар по Немишлянському району міста.