О главных событиях 20 октября, ситуацию на фронте, потери врага, а также продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Историк назвал самый реалистичный сценарий окончания войны

03:00, 21 октября

Россияне продвинулись сразу возле 3 населенных пунктов

Ночью 21 октября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте. По их данным, оккупационные войска имеют продвижение у 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского,
– говорится в сообщении.

02:00, 21 октября

Дроны массированно атаковали Ростовскую область в России

В телеграм-каналах писали, что слышен грохот взрывов был севернее Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска. Указывалось, что "что-то громко взорвалось" над центром Батайска. Отмечалось, что 6 взрывов слышал почти весь Ростов и Аксай. РосСМИ пишут о работе ПВО.

00:30, 21 октября

Россия вколотила КАБами по Харькову

Россия ударила КАБами по Харькову. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. Пострадало 9 человек.

КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Сейчас продолжается обследование места попадания. Кроме этого, подтвержден удар по Немышлянскому району города.