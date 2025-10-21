О главных событиях 20 октября, ситуацию на фронте, потери врага, а также продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Ночью 21 октября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте. По их данным, оккупационные войска имеют продвижение у 3 населенных пунктов. Враг продвинулся вблизи Малиновки, Полтавки и Калиновского, В телеграм-каналах писали, что слышен грохот взрывов был севернее Ростова, от Чалтыря до Новочеркасска. Указывалось, что "что-то громко взорвалось" над центром Батайска. Отмечалось, что 6 взрывов слышал почти весь Ростов и Аксай. РосСМИ пишут о работе ПВО. Россия ударила КАБами по Харькову. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. Пострадало 9 человек. КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Сейчас продолжается обследование места попадания. Кроме этого, подтвержден удар по Немышлянскому району города.
Россияне продвинулись сразу возле 3 населенных пунктов
– говорится в сообщении.
Дроны массированно атаковали Ростовскую область в России
Россия вколотила КАБами по Харькову
