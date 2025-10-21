00:30, 21 октября

Россия ударила КАБами по Харькову. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. Пострадало 9 человек.

КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Сейчас продолжается обследование места попадания. Кроме этого, подтвержден удар по Немышлянскому району города.