Під нас нічної атаки з 20 на 21 жовтня росіяни розтрощили мережі "Міськсвітла" та пошкодили газопровідні мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Харків.
Дивіться також Росія вдарила по Харкову, масована атака дронів на Ростовську область: хронологія 1336 дня війни
Що відомо про нічний обстріл?
За словами міського голови Ігоря Терехова, ніч на 21 жовтня була надзвичайно важкою для харків'ян. Було влучання шести КАБів.
Як уточнив Терехов, вибухи пролунали близько опівночі на південно-східній околиці міста.
Окрім руйнації кількох комунальних підприємств, росіяни вщент знищили один приватний будинок, а ще 14 пошкоджено – у них вибиті вікна та потрощені дахи.
На місці працюють відповідні служби задля ліквідації наслідків нічного обстрілу.
В обласній прокуратурі повідомляють, що щонайменше 11 осіб звернулись за допомогою до відповідних закладів через гостру стресову реакцію.
Що відомо про російський обстріл в ніч 21 жовтня?
В ніч на 21 жовтня росіяни обстрілювали Україну ракетами та майже сотнею БпЛА. Сили ППО знищили 58 цілей, однак зафіксовано влучання у 10 населених пунктах і падіння уламків.
У Черкаській області було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа. Водночас ППО збила три російські дрони, повідомили в ОВА. Жертв немає.
Окрім сотні ударних безпілотників, росіяни застосували вночі дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" та чотири зенітні керовані ракети С-300, які запустили з Брянської та Курської областей.